國1路竹段事故2死5傷又釀強鹼外洩 封閉10小時終於通車

國道1號南下339公里路竹路段今凌晨5時6分許發生車禍，謝男駕駛的化學槽車翻覆造成氫氧化鈉外洩，事隔34分鐘後，北方500公尺又發生多車追撞，2起事故造成2死5傷，事故路段全線封閉10小時，直到下午3時才排除，現恢復正常通車，僅外側車道仍封閉中。

警方調查，今凌晨5時6分許，陳姓大貨車司機行駛於外側車道，陳男疑先追撞前車停於車道上，後來又遭謝男駕駛的化學槽車撞上，槽車橫躺翻覆於三線車道中，載運的氫氧化鈉外洩，造成全線道路封閉。

當時後方來車陸續繞道行駛，事故發生34分鐘後，在北方500公尺近路竹交流道路段，因有駕駛件車禍陸續減速、停駛。

但後方陳姓男子駕駛的半拖車，疑未注意車前狀況，追撞前方10輛車，陳姓兄妹駕駛的貨車遭撞成「夾心餅乾」，陳男慘死，胞妹送醫不治，其他車輛則有3人受傷送醫。