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台2線大貨車貨櫃門鬆脫 巨大膠皮捲掉落引發他車碰撞
蔡姓男子今天駕駛曳引大貨車行駛台2線，途中疑貨櫃右側門鬆脫掀開，巨大成捲的膠皮掉落路面，還好沒有波及其他人車。警方獲報到場場處理，維持交通，並開單舉發蔡男違規。
新北市瑞芳警分局今天上午接獲報案，台2線指標89.2公里處澳底路段，宜蘭往基隆方向有大貨車發生事故，貨物掉落車道，影響交通，並引發其他車輛碰撞事故。
澳底派出所員警到場查處，近40歲蔡男說，開車途中發現右側貨櫃的門鬆脫，裝載的膠皮捲掉落車道，馬上停車，並回報公司協助善後。事故車輛占據台2線宜蘭往基隆方向車道，員警指揮管制雙向車輛單線通行，交通未中斷。警方舉發蔡男違規。道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車裝載貨物掉落，處駕駛人3000元以上，1萬8000以下罰鍰。
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