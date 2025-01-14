台2線大貨車貨櫃門鬆脫 巨大膠皮捲掉落引發他車碰撞

蔡姓男子今天駕駛曳引大貨車行駛台2線，途中疑貨櫃右側門鬆脫掀開，巨大成捲的膠皮掉落路面，還好沒有波及其他人車。警方獲報到場場處理，維持交通，並開單舉發蔡男違規。

新北市瑞芳警分局今天上午接獲報案，台2線指標89.2公里處澳底路段，宜蘭往基隆方向有大貨車發生事故，貨物掉落車道，影響交通，並引發其他車輛碰撞事故。