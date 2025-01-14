快訊

彭博：新台幣有望取代人民幣 成為亞洲最佳融資貨幣

柯文哲遭羈押 徐巧芯透露親密人士揭算盤：賴清德開心死了

美國人救了他！川普涉推翻2020大選調查曝光 特檢：沒當選即可定罪

高雄拖板車行駛進間突「翹臀」 不堪負重鐵圈壓垮板台

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區新生路今天上午發生拖板車故障「翹後輪」，致交通受阻。警方到場發現，這輛拖板車載運鐵圈，疑因板台不堪負荷重量，行駛中鐵圈壓垮板台，幸未造成人員傷亡。

這輛拖板車「翹後輪」現象，令往來民眾「蔚為奇觀」，在貼片貼網，有人直稱「這是翹臀」、「烏龜烏龜翹」、「誇張到，太重嗎？」、「板架被壓壞了」。

前鎮警分局表示，今天上午10時許，警方接獲通報，指這輛拖板車板台斷裂，員警到場疏導交通，未造成傷亡。警方表示，這輛拖板車疑似承載鐵圈不堪負責，導致板台斷裂，毀損柏油路面造成坑洞，並非道路有坑洞造成拖板車板架損毀。

警方通知拖吊工程車移除板台，並通報工務局搶修路面坑洞，於上午11時30分排除交通障礙。

1輛拖板車天疑因板台不堪負重，行駛中遭載運的鐵圈壓垮板台，出現「翹臀」奇觀。記者林保光／翻攝
1輛拖板車天疑因板台不堪負重，行駛中遭載運的鐵圈壓垮板台，出現「翹臀」奇觀。記者林保光／翻攝
1輛拖板車天疑因板台不堪負重，行駛中遭載運的鐵圈壓垮板台。記者林保光／翻攝
1輛拖板車天疑因板台不堪負重，行駛中遭載運的鐵圈壓垮板台。記者林保光／翻攝

柏油路 高雄市

延伸閱讀

大阪府松原市長邀參觀世博會 陳其邁允高雄將參與

高雄計程車年假10天「加收50元」 自行喊價司機最高開罰9萬

超跑遊艇進駐高雄愛河灣 遭投訴讓無駕照乘客開船「危險」

高雄男不滿被積欠工資 持鐮刀砍死友人遭起訴

相關新聞

國1路竹段事故2死5傷又釀強鹼外洩 封閉10小時終於通車

國道1號南下339公里路竹路段今凌晨5時6分許發生車禍，謝男駕駛的化學槽車翻覆造成氫氧化鈉外洩，事隔34分鐘後，北方50...

火舞表演者謝岳鵬脫困 分享自身經驗願助反詐騙

台灣火舞表演者謝岳鵬遭騙到緬甸詐騙園區被逼從事詐騙工作，台泰警方營救下今天安全返台。謝岳鵬分享了自己的經驗，願意幫忙反詐...

國1汐止路段3貨車追撞1駕駛受困 車流一度回堵4公里

國道1號南向14公里處高架汐止路段，今天下午2時許發生3輛貨車連環追撞車禍。新北市消防局獲報派員趕抵發現1名小貨車駕駛受...

疑回堵未注意…國1機場系統3車追撞 駕駛大腿骨折送醫

國道1號52公里北向機場系統交流道今中午11點16分發生一起車禍，24歲李姓男子駕駛小貨車，因前方車流回堵疑未注意車前狀...

台2線大貨車貨櫃門鬆脫 巨大膠皮捲掉落引發他車碰撞

蔡姓男子今天駕駛曳引大貨車行駛台2線，途中疑貨櫃右側門鬆脫掀開，巨大成捲的膠皮掉落路面，還好沒有波及其他人車。警方獲報到...

高雄拖板車行駛進間突「翹臀」 不堪負重鐵圈壓垮板台

高雄市前鎮區新生路今天上午發生拖板車故障「翹後輪」，致交通受阻。警方到場發現，這輛拖板車載運鐵圈，疑因板台不堪負荷重量，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。