高雄拖板車行駛進間突「翹臀」 不堪負重鐵圈壓垮板台
高雄市前鎮區新生路今天上午發生拖板車故障「翹後輪」，致交通受阻。警方到場發現，這輛拖板車載運鐵圈，疑因板台不堪負荷重量，行駛中鐵圈壓垮板台，幸未造成人員傷亡。
這輛拖板車「翹後輪」現象，令往來民眾「蔚為奇觀」，在貼片貼網，有人直稱「這是翹臀」、「烏龜烏龜翹」、「誇張到，太重嗎？」、「板架被壓壞了」。
前鎮警分局表示，今天上午10時許，警方接獲通報，指這輛拖板車板台斷裂，員警到場疏導交通，未造成傷亡。警方表示，這輛拖板車疑似承載鐵圈不堪負責，導致板台斷裂，毀損柏油路面造成坑洞，並非道路有坑洞造成拖板車板架損毀。
警方通知拖吊工程車移除板台，並通報工務局搶修路面坑洞，於上午11時30分排除交通障礙。
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