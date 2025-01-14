金門陽明磚造民宅火警釀一死 死者為80多歲許姓老翁

金門縣金湖鎮陽明地區今天上午10點多發生一起住宅火警，消防指揮中心迅速派遣8輛消防車、救護車及20名警義消前往現場搶救，當消防人員抵達時，一樓磚造民宅已全面燃燒，搶救過程中發現一名年約80多歲的許姓老翁，經確認已明顯死亡，火災原因目前由火災調查科與警方進一步調查中。

金門縣消防局於今日上午10時34分接獲民眾報案，指陽明一處民宅失火，燃燒建築為一層樓磚造結構，面積約25平方公尺，副局長陳國瑋也抵達現場指揮搶救，金湖及金沙車組迅速部署三條水線進行搶救：兩條水線入室滅火，一條進行周邊防護。整場救援行動歷時約20分鐘即撲滅火勢，但火場內仍發現有名長者男子罹難，相關細節由警方進一步釐清。