泰國男為利夾毒闖關 航警與海關逮人送辦起訴

航警局今天宣布破獲1名泰國籍男子，自曼谷以布織品包裝重逾11公斤的第一級毒品海洛因，企圖以觀光名義運毒闖關，但遭識破逮捕，依違反毒品危害防制條例送辦近日起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵一隊隊長李維佳接受媒體聯訪表示，關務署台北關與航警局安全檢查大隊去年10月查獲運毒集團以布織品包裝海洛因磚30塊，混裝隨身衣物夾藏於託運行李方式，自泰國曼谷走私第一級毒品海洛因總重11.133公斤，企圖以來台觀光名義運毒闖關入境。

李維佳指出，航警局立即成立專案小組報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。調查發現，運毒集團是以100萬元泰銖（約新台幣95萬4000元）為酬庸，並提供相關來回機票及住宿生活費用，要求47歲泰籍男子自泰國曼谷攜帶夾藏海洛因的行李來台。

李維佳說，因男子有施用毒品習慣，又喜好環遊世界，且因長期旅居法國開銷較大，因此同意以身試險運毒來台企圖賺取不法酬庸，沒想到一抵達台灣就遭警方緝獲，全案於調查後依違反毒品危害防制條例送辦，訊後羈押獲准，並於近日起訴。

李維佳呼籲，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新台幣3000萬元以下罰金。航警局將持續加強邊境毒品查緝等把關工作，請民眾切勿接觸毒品，以免成癮終生受害。

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