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金門金湖住宅火警釀1死 死者身分不明待釐清

中央社／ 金門14日電

金門縣消防局表示，今天上午在金湖鎮陽明發生住宅火警，消防人員入室搶救，發現1身分不詳民眾已明顯死亡；確切火災原因由火調科釐清，死者交轄區員警後續處置。

金門縣消防局表示，今天上午10時34分接獲民眾報案，在金湖鎮陽明發生住宅火警，指揮中心立刻派遣8輛消防車、救護車及20名警義消前往救援。

消防局表示，金湖及金沙車組抵達現場時，燃燒建築物為1層樓磚造建築、面積約25平方公尺已全面燃燒，金湖、金沙車組部署2條水線入室搶救、1水線進行周界防護，整場火災搶救歷時20餘分鐘即撲滅火勢，並在火場內發現1名民眾，已明顯死亡由警察單位處理，目前警方仍在調查死者身分；確切火災發生原因則由火災調查科調查釐清。

消防局也呼籲，使用電器及火源時，務必注意相關安全事項，災害發生第一時間務必儘速撥打119求援，爭取黃金救援時間。

火災示意圖。與本案無關。圖／ingimage
火災示意圖。與本案無關。圖／ingimage

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