宜蘭詐欺案件減少20％ 分析詐騙手法排行榜「它」第一名

警政署推出「打詐儀表板」，宜蘭警方去年也製作縣內的打詐儀表板。根據宜蘭警分局今天公布詐欺案件數，去年10月份為327件，經持續加強打擊與防詐宣導後，12月份受理數已降至270件，減少近20％，最高財損詐騙手法是網路「假投資」，呼籲民眾切勿輕信來源不明的投資資訊。

民眾只要上網輸入「打詐儀表板」，就可以了解每天的打詐最新資訊，轉傳或分享連結，形成識詐防護網。根據「打詐儀表板」數據顯示，113年度宜蘭縣詐欺案，發生地點主要集中在宜蘭市、羅東鎮及冬山鄉等人口稠密區。

最高財損的詐騙手法是「假投資」，其次是「假交友投資」，占了所有詐騙案的74%；受騙年齡層以50歲至69歲居多，都是有經濟穩定基礎及存款族群，占了全部財損金額72.3%。

分析宜蘭縣詐欺案件受理數，113年10月份為327件，經持續加強打擊與防詐宣導後，12月份受理數已降至270件，減少近20％，顯示反詐措施已初見成效。

比較宜蘭分局去年1月至12月攔阻詐欺件數，較前年同期增加17件，3574萬餘元，即時守護民眾財產。宜蘭分局長潘智強今天感謝在各機關、金融機構及超商共同努力下，攔阻詐騙有顯著進步。

宜蘭分局說明，近期破獲全縣最大宗「漁夫帽車手」詐騙案，到處以「假投資」等方式誆騙匯款至指定人頭帳戶後，車手再依詐欺集團指示，陸續於去年6月至11月間，在全縣多處金融機構及超商提領總數75筆，總金額150萬3275元。