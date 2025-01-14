警局長慰問雙警命案家屬 凃明誠姐：犯嫌只有死刑才能贖罪
台南2022年發生雙警命案，凶嫌林信吾一審判死刑，南市警察局長林國清於農曆年前再次慰問殉職警員的家屬，昨在第二警分局關心警員凃明誠的二姐；她另接受媒體訪問，認為「犯嫌只有死刑才能贖罪！」依舊堅決反對廢除死刑。
媒體詢問針對憲法法庭限縮死刑適用的範圍，涂二姐以胞弟案件說，凶嫌殺害兩個代表國家公權力的警察，「做錯事的人要接受相對應的懲罰」，對於被害人家屬一生無法抹滅的傷害，是不是只有不可假釋的無期徒刑，才有可能與之對應呢？
涂二姐也說，質疑的是法院審理過程，追求的究竟是什麼？犯嫌只有死刑才能贖罪。
明德外役監獄逃犯林信吾2022年8月22日涉攻擊殺害南市第二警分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑，一審判林兩個死刑，褫奪公權終身，現於台南高分院二審審理中。
林國清去年中秋節慰問凃明誠、曹瑞傑的家屬，昨再度慰問，林國清與涂的二姐約在南市第2警分局見面，並關心整個案情審理進度，另，第2警分局長劉怡宗也前往曹瑞傑的歸仁區祖母家中慰問；警方皆承諾會持續給予協助，要當家屬後盾。
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