國1路竹南下重大車禍管制逾7小時 北上車流「看熱鬧」也壅塞

國道1號南向高雄路竹路段今天凌晨5時許在半小時、相隔500公尺先後發生兩起重大交通事故，國1南向339公里處槽車及大貨車追撞後雙雙翻覆，由於該起事故造成車流回堵，接著在338.5公里處進而發生11車連環撞。槽車載運氫氧化鈉外洩，處理進度緩慢，事故發生已7小時，該路段持續封閉處理中。北向路段因駕駛人怠速「看熱鬧」，該路段車多壅塞、時速一度掉到40公里。

國1南向339公里處槽車及大貨車追撞事故，槽車遭撞後化學槽翻覆，所載運的氫氧化鈉外洩。氫氧化鈉屬於強鹼，初估外洩範圍約50平方公尺，漏出在地面的要用石棉吸附，警方已通報毒物災害應變中心，環境部專業技術小組及高雄市政府環保局派員在現場處理。