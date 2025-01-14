聽新聞
0:00 / 0:00
國1路竹南下重大車禍管制逾7小時 北上車流「看熱鬧」也壅塞
國道1號南向高雄路竹路段今天凌晨5時許在半小時、相隔500公尺先後發生兩起重大交通事故，國1南向339公里處槽車及大貨車追撞後雙雙翻覆，由於該起事故造成車流回堵，接著在338.5公里處進而發生11車連環撞。槽車載運氫氧化鈉外洩，處理進度緩慢，事故發生已7小時，該路段持續封閉處理中。北向路段因駕駛人怠速「看熱鬧」，該路段車多壅塞、時速一度掉到40公里。
國1南向339公里處槽車及大貨車追撞事故，槽車遭撞後化學槽翻覆，所載運的氫氧化鈉外洩。氫氧化鈉屬於強鹼，初估外洩範圍約50平方公尺，漏出在地面的要用石棉吸附，警方已通報毒物災害應變中心，環境部專業技術小組及高雄市政府環保局派員在現場處理。
高公局說，目前持續管制封閉國1南向路竹至高科交流道以及南向仁德入口匝道，高公局南分局、國道公路警察以及環境事故專業技術小組已在現場進行事故車輛處理，後方車流回堵約6公里，提醒駕駛人提前改道行駛。另北向用路人請勿圍觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言