東港安泰醫院大火9死...縣府今強制拆除違建 起火點先執行

屏東東港安泰醫院去年10月3日發生大火釀9死，縣府事後清查，發現全院近一半都是未申請建照的違法建築物，今日前往拆除，預計拆除違建面積6000平方公尺，工期最長2個月。安泰醫院在拆除前提起行政訴訟聲請停止執行，但遭法院駁回

大火發生後，縣府清查發現東港安泰醫院5棟建築都存在大量違建，其中起火的D棟動力中心合，違建率竟超過3300%，全院違建率也有47.2%，縣府因此於1月3日前往張貼拆除公告，今日前往拆除D棟及電力中心違建部分。

今日一大早縣府人員及警察就在現場集結，醫院相關人員也在現場奔走協調。安泰於10日提出行政訴訟，申請停止執行拆除，高等行政法院受理後昨日上午開庭，今日上午8時才確定駁回安泰醫院申請，縣府人員得知結果後，便按表定時間執行。

不過因現場人員進出檢查討論，調動大型機具進場等作業，拖了3個小時才開始拆除作業。先由台電公司、台水公司進行斷水斷電，大型怪手及機具拆除起火的D棟大樓動力中心違建外牆，現場揚起了陣陣灰塵。

縣府城鄉處長陳志宏表示，原本表訂就是8點開始拆除，從D棟動力中心開始，不過因建物經火災破壞，人員需要先進入檢查及評估，確定一切安全無虞後才能動作。至於後續拆除作業會盡早拆除完畢，一切都依法辦理。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，感謝縣府的支持與溫暖，該怎麼拆除都會全力配合。之前醫院都已發包進行拆除，像倉庫已拆除完畢，其他的之後會繼續拆。至於D棟增建部分會申請容積率轉移、獎勵，或是申請醫療專區，會按部就班進行。