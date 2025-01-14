未開大燈轎車桃園遊蕩 眼尖警攔查發現一物立即逮人

30歲的周姓駕駛今凌晨12時許，行經桃園市中壢區元化路於慈惠三街口，未開大燈，遭員警攔查，並發現駕駛座腳踏墊上有2面車牌，經查為失竊車牌，立即將周男，及2名乘客31歲陳男及33歲駱男帶回偵辦，警詢後依贓物罪嫌函請桃園地檢署偵辦。

有民眾於社群軟體PO出一段影片，畫面中前方一輛轎車遭警車及警方團團圍住，並寫下「男友剛剛載我回家.. 路程 我是睡著的 聽到警車一直響 我馬上跳起來我以為是我沒繫到安全帶被攔 一醒來我的畫面 就已經被警察包圍了..」。