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未開大燈轎車桃園遊蕩 眼尖警攔查發現一物立即逮人
30歲的周姓駕駛今凌晨12時許，行經桃園市中壢區元化路於慈惠三街口，未開大燈，遭員警攔查，並發現駕駛座腳踏墊上有2面車牌，經查為失竊車牌，立即將周男，及2名乘客31歲陳男及33歲駱男帶回偵辦，警詢後依贓物罪嫌函請桃園地檢署偵辦。
有民眾於社群軟體PO出一段影片，畫面中前方一輛轎車遭警車及警方團團圍住，並寫下「男友剛剛載我回家.. 路程 我是睡著的 聽到警車一直響 我馬上跳起來我以為是我沒繫到安全帶被攔 一醒來我的畫面 就已經被警察包圍了..」。
中壢警分局興國派出所巡邏員警於今凌晨12時許，在元化路於慈惠三街口發現一輛交車行駛時未開大燈，立即上前攔停盤查，過程中員警眼尖發現駕駛座腳踏墊上放置有車牌2面，經查證為失竊車牌，當場周、陳及駱男帶回偵辦，警詢後依贓物罪嫌函請桃園地檢署偵辦，並持續追查車牌來源。
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