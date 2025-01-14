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國道1號槽車2死2傷車禍 化學槽車、大貨車等14車翻覆受損肇因出爐

聯合報／ 記者張議晨林保光／高雄即時報導

國道1號南下高雄路竹路段，今天凌晨發生2場嚴重車禍，據警方調查，先是化學槽車撞前方大貨車翻覆，交通受阻後，在1公里外，1輛半聯結車沒未注意車流受阻，連撞前方10輛大小車輛，致2人喪命。2場車禍共造成13輛車輛受損，另有1輛車未停留現場。

據國道第五警察大隊初步調查，今天凌晨約5時6分，陳姓男子（38歲）駕駛大貨車，經過國道1號南下339.1公里高雄路竹路段，疑與另輛車碰撞，往外車道偏行，才與司機謝姓男子駕駛的化學槽車碰撞，槽車因此翻覆，橫在國道上，交通受阻。與大貨車碰撞的車輛立即離開車禍現場。

謝姓司機的槽車側翻，車槽運載的3萬公升氫氧化鈉外洩，氫氧化鈉強鹼液體外漏面積，約長10公尺、寛5公尺。謝姓司機身體多處挫傷，受困車內。高雄市消防局據報，派人車上國道救援，將謝姓、陳姓2司機送國軍岡山空軍醫院，已無大礙。

國道五隊員警趕到車禍，發現槽車橫在國道，阻擋車道，立即通報勤務指揮中心，增援警力封閉國道1號南下所有車道，引導車輛轉由1公里外的路竹交流道下國道。

不料，今天凌晨5時30分左右，當國道南下車流受阻時，1輛半聯結車約在500公尺外，未注車前狀況，撞上前方的小貨車，又在中線車道，撞及另輛半聯結車及2輛轎車，再往內車道撞上2輛轎車才停下。

最先被這輛半聯結車直接撞上的小貨車偏向，撞擊另輛大貨車後，又衝向外車道，撞及和欣客運，小貨車撞得不成車型，車上2人送醫不治。遭小貨車撞上的大貨車，瞬間也失控撞上另2輛貨車及轎車。第二場車禍共造成10輛大小車輛車禍。

警方引導車流自路竹交流道下國道，並由槽車所屬的台南某公司處理善後，洩漏的氫氧化鈉數量尚未統計出來。

翻覆的槽車正善後中。圖／讀者提供
翻覆的槽車正善後中。圖／讀者提供
國道1號高雄路竹車禍。圖／讀者提供
國道1號高雄路竹車禍。圖／讀者提供

國道 車禍 車道

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