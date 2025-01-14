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BMW車中投公路上急剎停 駕駛持棍下車叫囂卻忘記拉手剎車

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市黃姓市民日前行車要上大里路與中投公路的匝道時，因另輛BMW駕駛不滿他要切進車道，從後迅速超車並等駛上匝道後，突然在中投公路上急剎停車，並手持棍棒叫囂著步向黃，黃姓市民嚇得趕緊倒車，事後並向警方提告BMW駕駛涉犯恐嚇、強制等罪，警方將約談該名BMW駕駛到案偵辦。

據了解，黃姓市民（35歲）5日下午３時50分許和該輛BMW同時要上中投公路匝道，BMW轎車是直行，黃則想從側面切進車道，BMW轎車車主疑因不滿他要切進，從後急駛超前，雙方因而衍生糾紛。

從黃的行車錄影可知，該輛BMW車駛上匝道後突然停下，駕駛拿了棍棒要找黃算帳時，BMW車因未拉手剎車，一度還往後退。BMW車駕駛還趕緊跳上車先把車子穩住。黃姓市民因被恐嚇心生畏懼，直到見BMW車主駛離後，才又駛上匝道離去。

警方上午說，已製作黃姓市民筆錄，並掌握涉案車輛，並通知車主應到案說明，後續將依刑法恐嚇、強制等罪移送偵辦。另有關該車行駛途中任意驟然減速、暫停部分，已依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款舉發。同時也呼籲，遇有糾紛應當理性和平處理，拒絕暴力，以免產生憾事。

BMW駕駛持棍下車向後車叫囂。圖／取自社會事新聞影音
BMW駕駛持棍下車向後車叫囂。圖／取自社會事新聞影音

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