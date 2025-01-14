BMW車中投公路上急剎停 駕駛持棍下車叫囂卻忘記拉手剎車

台中市黃姓市民日前行車要上大里路與中投公路的匝道時，因另輛BMW駕駛不滿他要切進車道，從後迅速超車並等駛上匝道後，突然在中投公路上急剎停車，並手持棍棒叫囂著步向黃，黃姓市民嚇得趕緊倒車，事後並向警方提告BMW駕駛涉犯恐嚇、強制等罪，警方將約談該名BMW駕駛到案偵辦。

據了解，黃姓市民（35歲）5日下午３時50分許和該輛BMW同時要上中投公路匝道，BMW轎車是直行，黃則想從側面切進車道，BMW轎車車主疑因不滿他要切進，從後急駛超前，雙方因而衍生糾紛。

從黃的行車錄影可知，該輛BMW車駛上匝道後突然停下，駕駛拿了棍棒要找黃算帳時，BMW車因未拉手剎車，一度還往後退。BMW車駕駛還趕緊跳上車先把車子穩住。黃姓市民因被恐嚇心生畏懼，直到見BMW車主駛離後，才又駛上匝道離去。