聽新聞
0:00 / 0:00
BMW車中投公路上急剎停 駕駛持棍下車叫囂卻忘記拉手剎車
台中市黃姓市民日前行車要上大里路與中投公路的匝道時，因另輛BMW駕駛不滿他要切進車道，從後迅速超車並等駛上匝道後，突然在中投公路上急剎停車，並手持棍棒叫囂著步向黃，黃姓市民嚇得趕緊倒車，事後並向警方提告BMW駕駛涉犯恐嚇、強制等罪，警方將約談該名BMW駕駛到案偵辦。
據了解，黃姓市民（35歲）5日下午３時50分許和該輛BMW同時要上中投公路匝道，BMW轎車是直行，黃則想從側面切進車道，BMW轎車車主疑因不滿他要切進，從後急駛超前，雙方因而衍生糾紛。
從黃的行車錄影可知，該輛BMW車駛上匝道後突然停下，駕駛拿了棍棒要找黃算帳時，BMW車因未拉手剎車，一度還往後退。BMW車駕駛還趕緊跳上車先把車子穩住。黃姓市民因被恐嚇心生畏懼，直到見BMW車主駛離後，才又駛上匝道離去。
警方上午說，已製作黃姓市民筆錄，並掌握涉案車輛，並通知車主應到案說明，後續將依刑法恐嚇、強制等罪移送偵辦。另有關該車行駛途中任意驟然減速、暫停部分，已依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款舉發。同時也呼籲，遇有糾紛應當理性和平處理，拒絕暴力，以免產生憾事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言