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國1路竹路段2事故釀2死5傷 仍回堵逾8公里…車禍原因曝光

聯合報／ 記者張議晨郭韋綺／高雄即時報導

國道1號南下339公里路竹路段，今凌晨5時06分許發生車禍，謝姓男子駕駛化學槽車追撞前方大貨車後翻覆，造成氫氧化鈉外洩，當時後方車輛陸續停駛、繞道，但事隔34分鐘後，於北方500公尺處又發生11車追撞，其中一輛貨車遭「夾扁」，車上陳姓兄妹均喪命，兩事故共造成2死5傷，事故原因待查。

警方調查，首起事故發生時，遭追撞的陳姓大貨車司機行駛於外側車道，陳男疑先追撞前車停於車道上，後來又遭謝男駕駛的化學槽車撞上，槽車橫躺翻覆於三線車道中，載運的氫氧化鈉外洩，造成全線道路封閉。

當時後方來車陸續繞道行駛，事故發生34分鐘後，在北方500公尺近路竹交流道路段，因有駕駛見車禍陸續減速、停駛，但後方來車疑因煞車不及，最終造成11車連環撞重大車禍。

原本高雄市消防局已派車前往支援槽車翻覆，行經第二件車禍路段時，見一輛貨車遭撞成「夾心餅乾」，且有其他車輛受困，隨即呼叫勤指中心加派人力支援。

遭夾扁的50歲貨車駕駛因頭殼破裂當場慘死，坐在右前座的70歲女乘客則身受重傷，脫困後送岡山空軍醫院，急救後宣告不治；警消另救出兩名受困駕駛，加上其他2名傷者，分送高醫岡山分院、岡山秀傳醫院，均無生命危險。

第二起事故還造成一輛載客南下的和欣客運遭追撞，所幸車上7名乘客未受傷，由客運公司派其他車輛接駁後續行程。

據了解，和欣客運案發當時是見前方車輛急停，才減速停駛，不料停車後，就遭後車追撞左後側車身，乘客下車後即見現場慘況，不排除是視線不良，因前方事故停車後，後車未見前車狀況才釀成重大車禍。

「後車門都擠到車頭了！」參與救護的警消形容救災現場慘況，救護人員動用機具破壞變形車體，才將擠壓變形的貨車駕駛、乘客救出，其中男駕駛頭殼破裂當場慘死，女乘客救出時無生命跡象，送岡山空軍醫院急救後不治，二人是家住台南的陳姓兄妹，家屬已趕到醫院。

事故另造成1輛貨車翻覆，駕駛脫困後無生命危險，另一輛貨櫃車駕駛腿部遭變形車體夾住，同樣由救護人員協助脫困送醫，整起救援行動耗時約1小時才完成。

兩件事故共造成國一南下路竹路段全線封閉，11車追撞現場約8點30分排除，僅剩化學槽車仍等候扶正，因化學槽橫跨3線車道，加上有少量強鹼物質外洩，先全線仍封閉，車流已回堵逾8公里，車龍延伸至台南仁德戰備道，警方已指揮車流沿鄰近交流道駛離。

事故現場現仍在排除中。取自高公局網站
事故現場現仍在排除中。取自高公局網站
事故現場現仍在排除中，車龍已延伸至台南仁德戰備道。取自高公局網站
事故現場現仍在排除中，車龍已延伸至台南仁德戰備道。取自高公局網站
國道1號南下高雄路竹339.1公里處發生化學槽車翻覆，造成鹼液外洩，高市環保局已派稽查員、空汙小組抵達現場進行環境監測。記者郭韋綺／翻攝
國道1號南下高雄路竹339.1公里處發生化學槽車翻覆，造成鹼液外洩，高市環保局已派稽查員、空汙小組抵達現場進行環境監測。記者郭韋綺／翻攝
國道路竹段今晨發生兩起重大車禍，一輛小貨車遭擠壓變形嚴重，造成車上兄妹2死憾劇。圖／讀者提供
國道路竹段今晨發生兩起重大車禍，一輛小貨車遭擠壓變形嚴重，造成車上兄妹2死憾劇。圖／讀者提供
和欣客運因前方事故停在國道，反遭後車追撞，所幸車上7名乘客未受傷。圖／警方提供
和欣客運因前方事故停在國道，反遭後車追撞，所幸車上7名乘客未受傷。圖／警方提供

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