快訊

馬斯克煽起英國輿論戰！跟風打泥巴戰有效？

安泰醫院大火9死檢朝過失致死、偽造文書偵辦 2人列被告

創紀錄！台灣虎航年終獎金平均12.8個月 今年再調薪4%

機車路口對撞2騎士噴飛 重機騎士慘摔腦出血手骨折

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區昨天發生機車對撞事故，24歲游男騎機車行經中和區中興街欲左轉板南路時，與對向50歲陳男騎乘的黃牌重機發生碰撞。游男全身多處擦挫傷、陳男腦部出血、左手骨折，所幸2人送醫後均無生命危險，車禍原因及肇責歸屬仍待調查。

據了解，中和警方昨天下午4時許接獲報案，在中和區中興街與板南路口發生車禍事故。警方及救護人員到場後，發現24歲游姓騎士全身多處擦挫傷、50歲陳姓騎士腦部輕微出血、左手骨折，雙雙由救護車送醫急救，所幸2人均無生命危險。

警方調查發現，游男騎乘普通重機行經中興街欲左轉板南路時，與對直行的陳男黃牌重機在路口猛撞，警方已調閱監視器釐清車禍原因，雙方肇責比例仍待調查釐清。

中和中興街與板南路口車禍現場機車碎片四處散落。記者黃子騰／翻攝
中和中興街與板南路口車禍現場機車碎片四處散落。記者黃子騰／翻攝
游男騎乘的機車與陳男騎乘的黃牌重機在路口發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
游男騎乘的機車與陳男騎乘的黃牌重機在路口發生碰撞。記者黃子騰／翻攝

中和 車禍 重機

延伸閱讀

10天6次毆打身障男生！打到下顎骨折 施暴教保員1原因事發被捕

玉兔媽媽捷運站輪椅翻車 腦出血加護病房觀察中

日網瘋「超人挑戰」摔傷一堆人！高中生玩到重傷骨折 專家也搖頭

約女同學到家中卻失聯 新北男大生墜7樓全身骨折亡

相關新聞

國1路竹路段2事故釀2死5傷 仍回堵逾8公里…車禍原因曝光

國道1號南下339公里路竹路段，今凌晨5時06分許發生車禍，謝姓男子駕駛化學槽車追撞前方大貨車後翻覆，造成氫氧化鈉外洩，...

警局長慰問雙警命案家屬 凃明誠姐：犯嫌只有死刑才能贖罪

台南2022年發生雙警命案，凶嫌林信吾一審判死刑，南市警察局長林國清於農曆年前再次慰問殉職警員的家屬，昨在第二警分局關心...

國1路竹南下重大車禍管制逾7小時 北上車流「看熱鬧」也壅塞

國道1號南向高雄路竹路段今天凌晨5時許在半小時、相隔500公尺先後發生兩起重大交通事故，國1南向339公里處槽車及大貨車...

宜蘭詐欺案件減少20％ 分析詐騙手法排行榜「它」第一名

警政署推出「打詐儀表板」，宜蘭警方去年也製作縣內的打詐儀表板。根據宜蘭警分局今天公布詐欺案件數，去年10月份為327件，...

東港安泰醫院大火9死...縣府今強制拆除違建 起火點先執行

屏東東港安泰醫院去年10月3日發生大火釀9死，縣府事後清查，發現全院近一半都是未申請建照的違法建築物，今日前往拆除，預計...

未開大燈轎車桃園遊蕩 眼尖警攔查發現一物立即逮人

30歲的周姓駕駛今凌晨12時許，行經桃園市中壢區元化路於慈惠三街口，未開大燈，遭員警攔查，並發現駕駛座腳踏墊上有2面車牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。