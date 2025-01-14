機車路口對撞2騎士噴飛 重機騎士慘摔腦出血手骨折

新北市中和區昨天發生機車對撞事故，24歲游男騎機車行經中和區中興街欲左轉板南路時，與對向50歲陳男騎乘的黃牌重機發生碰撞。游男全身多處擦挫傷、陳男腦部出血、左手骨折，所幸2人送醫後均無生命危險，車禍原因及肇責歸屬仍待調查。

據了解，中和警方昨天下午4時許接獲報案，在中和區中興街與板南路口發生車禍事故。警方及救護人員到場後，發現24歲游姓騎士全身多處擦挫傷、50歲陳姓騎士腦部輕微出血、左手骨折，雙雙由救護車送醫急救，所幸2人均無生命危險。