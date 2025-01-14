獨／國道路竹段重大車禍釀2死 台南兄妹共赴黃泉

高雄國道1號南下339、338.5公里處，今天凌晨5點多接連發生2起事故，造成兩死5傷，警方初步查出，死亡的二人，是家住台南的陳姓兄妹，不意在高雄路竹南下路段遇上車禍死劫，共赴黃泉，陳女兩名女兒獲知後已趕往醫院。

據警方調查，凌晨5時8分許，國1南下339公里處先發生大貨車及化學槽車追撞事故，槽車遭撞後化學槽翻覆，造成載運的氫氧化鈉外洩，不料尚未處理完畢，338.5公里處於5時32分又發生另起車禍，共有5轎車、3大貨車1小貨車、1聯結車及和欣客運發生追撞。