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獨／國道路竹段重大車禍釀2死 台南兄妹共赴黃泉

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導

高雄國道1號南下339、338.5公里處，今天凌晨5點多接連發生2起事故，造成兩死5傷，警方初步查出，死亡的二人，是家住台南的陳姓兄妹，不意在高雄路竹南下路段遇上車禍死劫，共赴黃泉，陳女兩名女兒獲知後已趕往醫院。

據警方調查，凌晨5時8分許，國1南下339公里處先發生大貨車及化學槽車追撞事故，槽車遭撞後化學槽翻覆，造成載運的氫氧化鈉外洩，不料尚未處理完畢，338.5公里處於5時32分又發生另起車禍，共有5轎車、3大貨車1小貨車、1聯結車及和欣客運發生追撞。

其中1輛小貨車變形嚴重，車內男子當場死亡，另名婦人送醫後於7時50分宣告不治，警方事後查出，死亡的為住台南的陳姓兄妹，妹妹約50歲，哥哥57歲，陳女7時5分送到岡山空軍醫院，胸部凹陷、多處骨折，經搶救40分仍告不治。

國道路竹段今晨發生兩起重大車禍，造成2死憾劇。圖／讀者提供
國道路竹段今晨發生兩起重大車禍，造成2死憾劇。圖／讀者提供

國道 死亡 車禍

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