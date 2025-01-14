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彰化警過年前破推筒子職業賭場 當場逮22賭客

中央社／ 彰化縣14日電

彰化員林1處鐵工廠藏「推筒子」職業賭場，警方接獲線報，連日蒐證，於11日逮獲張姓負責人及22名賭客，查扣新台幣120餘萬元，依犯賭博、社會秩序維護法等罪嫌移送法辦。

彰化縣警察局員林分局今天發布新聞稿指出，1月初接獲線報，員林市某處鐵工廠藏匿職業賭場，經警方多日探訪、埋伏守候，11日凌晨趁賭客專注於賭局時，持搜索票強勢攻入。

警方當場破獲30歲張姓負責人涉嫌經營俗稱「推筒子」職業賭場，並逮獲22名賭客，查扣抽頭金、賭資共新台幣120餘萬元，張姓負責人及賭客分別以刑法賭博罪及社會秩序維護法移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

員林分局表示，「推筒子」因無複雜算法、輸贏大且速度快，讓許多賭博人士特別喜歡，但賭博可能毀人一生，且易衍生其它犯罪，春節將至警方會加強查緝，掃蕩轄內職業賭場以淨化年節治安，民眾切勿以身試法。

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