「火太急來不及救」高雄3歲童喪命 夫妻相擁崩潰
高雄市仁武區八德南路一棟透天民宅，今凌晨3時45分發生惡火，55歲董姓屋主與43歲卓姓妻子順利逃生，但3歲兒子受困2樓，經消防人員救出已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。當時夫妻倆見無動靜的兒子被救出時，心碎不已，擁抱哭泣，場面令救難人員鼻酸。
警消調查，今凌晨3時45分發生惡火後，消防局出動多分隊前往灌救，當時救護人員抵達時，該棟透天民宅已全面燃燒，火勢另延燒至隔壁鄰房。
當時55歲董姓屋主與43歲卓姓妻子順利逃生，但要進入屋內搶救2樓的3歲幼子時，火勢已阻斷兩人去路，直到火勢獲得控制，消防員才進入火場，成功在2樓靠近馬路側房間找到受困男童，但疑因嗆傷失去生命跡象。
當時董男與妻子見到愛子從火場一動也不動抬出，當場崩潰擁抱痛哭，急著對愛子喊「加油」，期盼送醫後奇蹟發生，但男童經急救後仍宣告不治。
今早男童父親回到火場，整棟房屋已被燒得精光，他受訪時一度悲痛，「很想救兒子，但已經來不及，不知道火來那麼快」。
據了解，董男與卓女求子不易，直到三年前才盼到第一胎，一家三口同住卓女娘家，不料今晨火警打破一家寧靜，董家雖非低收入戶，但碰到火警未來還有重建等問題，警方已連繫社福支援協助一家度過難關。
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