快訊

洛杉磯野火元凶在這？電塔底部竄火勢 民眾目擊「驚悚瞬間」

NBA／追平一擊柯瑞接不到球！勇士不敵暴龍失守五成勝率

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

兩度侵入前大法官家偷竊未遂 前幫傭兒子遭訴

中央社／ 台北14日電

27歲陳姓男子於民國111年6月間意圖侵入前大法官王澤鑑台大宿舍未遂，同月再度破壞宿舍門窗被逮。檢警查出陳男母親曾經在王家幫傭。台北地檢署今天依竊盜未遂等罪起訴陳男。

87歲的王澤鑑是台大法律學院名譽教授，也曾擔任司法院大法官，從事民事法學研究60年，去年獲選中央研究院人文社會科學組新科院士。

台北市警察局大安分局羅斯福路派出所於111年6月17日清晨接獲台大駐警隊轉報，稱王澤鑑發現有人破壞所居住台大宿舍2樓且欲進入屋內，立即派員趕赴現場了解、處理。警方到場發現陳男已由王男和駐衛警控制在場。

王澤鑑也向警方透露，110年9月其住處保險箱內現金新台幣30萬元遭竊，另外，111年6月初住處門窗也遭人破壞，但並未報案，他懷疑可能和陳男有關。據了解，陳男母親曾到王姓教授家中幫傭，2家人互相熟識，陳也因此到過王姓教授住處。

檢警調查，陳男因幼時曾短暫居住在宿舍內，所有熟悉屋內格局及周邊環境，於111年6月初某日前往王澤鑑宿舍，徒手開啟房屋1樓玄關旁窗戶後入侵該屋，並在玄關附近翻找財物而著手行竊，但因搜尋無獲而未遂，隨即逃離現場。

檢警查出，陳男又在111年6月17日凌晨5時許前往宿舍，在屋外拾得狀似一字起子的工具後，攀爬到房屋2樓窗戶外，再持一字起子敲擊窗戶，致使窗戶破裂，喪失原有遮蔽風雨、防盜及美觀的功能而不堪使用。北檢今天依竊盜未遂、毀損等罪起訴陳男。

至於王澤鑑宿舍30萬元失竊案部分，檢方認為陳男罪嫌不足，予不起訴處分。

台大 宿舍 王澤鑑

延伸閱讀

護航收賄4%工程款 公路總局幫工程司遭訴

憲訴法覆議案後續 卓揆：憲法規定下持續研議救濟作為

憲訴法覆議失敗 柯建銘談下一步：先暫時處分再釋憲

李彥秀：大法官若自提釋憲暫時處分 將創全球憲政惡例

相關新聞

國1路竹路段2事故釀2死5傷 仍回堵逾8公里…車禍原因曝光

國道1號南下339公里路竹路段，今凌晨5時06分許發生車禍，謝姓男子駕駛化學槽車追撞前方大貨車後翻覆，造成氫氧化鈉外洩，...

獨／國道路竹段重大車禍釀2死 台南姊弟共赴黃泉

高雄國道1號南下339、338.5公里處，今天凌晨5點多接連發生2起事故，造成兩死5傷，警方初步查出，死亡的二人，是家住...

「火太急來不及救」高雄3歲童喪命 夫妻相擁崩潰

高雄市仁武區八德南路一棟透天民宅，今凌晨3時45分發生惡火，55歲董姓屋主與43歲卓姓妻子順利逃生，但3歲兒子受困2樓，...

BMW車中投公路上急剎停 駕駛持棍下車叫囂卻忘記拉手剎車

台中市黃姓市民日前行車要上大里路與中投公路的匝道時，因另輛BMW駕駛不滿他要切進車道，從後迅速超車並等駛上匝道後，突然在...

機車路口對撞2騎士噴飛 重機騎士慘摔腦出血手骨折

新北市中和區昨天發生機車對撞事故，24歲游男騎機車行經中和區中興街欲左轉板南路時，與對向50歲陳男騎乘的黃牌重機發生碰撞...

影／七期摩鐵包廂狹路相逢…4酒客吵架互毆全進派出所

台中市七期映夜行館設有KTV包廂，今天清晨6時許，發生4名酒客在包廂外走道因互不相讓，衍生口角、肢體衝突，警方獲報後，出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。