兩度侵入前大法官家偷竊未遂 前幫傭兒子遭訴

27歲陳姓男子於民國111年6月間意圖侵入前大法官王澤鑑台大宿舍未遂，同月再度破壞宿舍門窗被逮。檢警查出陳男母親曾經在王家幫傭。台北地檢署今天依竊盜未遂等罪起訴陳男。

87歲的王澤鑑是台大法律學院名譽教授，也曾擔任司法院大法官，從事民事法學研究60年，去年獲選中央研究院人文社會科學組新科院士。

台北市警察局大安分局羅斯福路派出所於111年6月17日清晨接獲台大駐警隊轉報，稱王澤鑑發現有人破壞所居住台大宿舍2樓且欲進入屋內，立即派員趕赴現場了解、處理。警方到場發現陳男已由王男和駐衛警控制在場。

王澤鑑也向警方透露，110年9月其住處保險箱內現金新台幣30萬元遭竊，另外，111年6月初住處門窗也遭人破壞，但並未報案，他懷疑可能和陳男有關。據了解，陳男母親曾到王姓教授家中幫傭，2家人互相熟識，陳也因此到過王姓教授住處。

檢警調查，陳男因幼時曾短暫居住在宿舍內，所有熟悉屋內格局及周邊環境，於111年6月初某日前往王澤鑑宿舍，徒手開啟房屋1樓玄關旁窗戶後入侵該屋，並在玄關附近翻找財物而著手行竊，但因搜尋無獲而未遂，隨即逃離現場。

檢警查出，陳男又在111年6月17日凌晨5時許前往宿舍，在屋外拾得狀似一字起子的工具後，攀爬到房屋2樓窗戶外，再持一字起子敲擊窗戶，致使窗戶破裂，喪失原有遮蔽風雨、防盜及美觀的功能而不堪使用。北檢今天依竊盜未遂、毀損等罪起訴陳男。

至於王澤鑑宿舍30萬元失竊案部分，檢方認為陳男罪嫌不足，予不起訴處分。