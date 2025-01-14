快訊

洛杉磯野火元凶在這？電塔底部竄火勢 民眾目擊「驚悚瞬間」

NBA／追平一擊柯瑞接不到球！勇士不敵暴龍失守五成勝率

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

影／七期摩鐵包廂狹路相逢…4酒客吵架互毆全進派出所

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七期映夜行館設有KTV包廂，今天清晨6時許，發生4名酒客在包廂外走道因互不相讓，衍生口角、肢體衝突，警方獲報後，出動快打到場，以辣椒水制伏4人後，依傷害、聚眾鬥毆等罪送辦。

位於西屯區的映夜行館汽車旅館，設有包廂KTV，具隱密性，今天清晨6時許，有4名酒客在包廂外走廊衝突，第六警分局市政所獲報後，立即派遣快打警力6網12人到場處理。

警員抵達時，涉案4人還在現場互相叫囂、推擠，警方見狀立即以優勢警力將人隔開，對脫序酒客噴灑辣椒水壓制管束，隨後經逐一盤查鬧事民眾後，將相關涉案人員全數帶回釐清案情。

經查，案發時是何男（39歲）、陳男（28歲)，與另方劉男（31歲）、黃男（25歲）都到該間摩鐵消費，互不認識，雙方飲酒後在包廂外走道互不相讓，發生肢體碰撞，一言不合口角、互相推擠，造成彼此身上有多處擦挫傷，全案警詢後將依傷害、聚眾鬥毆等罪送辦。

第六警分局強調，警方為加強114年重要節日安全維護工作，將不定期執行臨、路檢勤務，取締違法及酒駕情事，加派警力於轄內治安要點處所巡邏，如遇有聚眾鬥毆等事件發生，絕對依法嚴辦，絕不寬貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市4名酒客今天清晨在七期一間汽車旅館內口角、鬥毆，警方依法查處。記者陳宏睿／翻攝
台中市4名酒客今天清晨在七期一間汽車旅館內口角、鬥毆，警方依法查處。記者陳宏睿／翻攝

KTV 辣椒水 鬥毆

延伸閱讀

男闖髮廊找嘸人談判竟砸店 客見義勇為攔阻「等警察來」爆當街互毆

不滿豆乳雞撒太多胡椒粉竟揍人？ 老闆反擊雙方互毆鬧上警局

人妻跟同事上摩鐵5小時！老公抓姦「想起就淚如雨下」 她認了得賠20萬

影／跨年夜墾丁不平靜…放煙火引發口角變互毆 5人全送辦

相關新聞

國1路竹路段2事故釀2死5傷 仍回堵逾8公里…車禍原因曝光

國道1號南下339公里路竹路段，今凌晨5時06分許發生車禍，謝姓男子駕駛化學槽車追撞前方大貨車後翻覆，造成氫氧化鈉外洩，...

獨／國道路竹段重大車禍釀2死 台南姊弟共赴黃泉

高雄國道1號南下339、338.5公里處，今天凌晨5點多接連發生2起事故，造成兩死5傷，警方初步查出，死亡的二人，是家住...

「火太急來不及救」高雄3歲童喪命 夫妻相擁崩潰

高雄市仁武區八德南路一棟透天民宅，今凌晨3時45分發生惡火，55歲董姓屋主與43歲卓姓妻子順利逃生，但3歲兒子受困2樓，...

BMW車中投公路上急剎停 駕駛持棍下車叫囂卻忘記拉手剎車

台中市黃姓市民日前行車要上大里路與中投公路的匝道時，因另輛BMW駕駛不滿他要切進車道，從後迅速超車並等駛上匝道後，突然在...

機車路口對撞2騎士噴飛 重機騎士慘摔腦出血手骨折

新北市中和區昨天發生機車對撞事故，24歲游男騎機車行經中和區中興街欲左轉板南路時，與對向50歲陳男騎乘的黃牌重機發生碰撞...

影／七期摩鐵包廂狹路相逢…4酒客吵架互毆全進派出所

台中市七期映夜行館設有KTV包廂，今天清晨6時許，發生4名酒客在包廂外走道因互不相讓，衍生口角、肢體衝突，警方獲報後，出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。