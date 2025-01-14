影／七期摩鐵包廂狹路相逢…4酒客吵架互毆全進派出所

台中市七期映夜行館設有KTV包廂，今天清晨6時許，發生4名酒客在包廂外走道因互不相讓，衍生口角、肢體衝突，警方獲報後，出動快打到場，以辣椒水制伏4人後，依傷害、聚眾鬥毆等罪送辦。

位於西屯區的映夜行館汽車旅館，設有包廂KTV，具隱密性，今天清晨6時許，有4名酒客在包廂外走廊衝突，第六警分局市政所獲報後，立即派遣快打警力6網12人到場處理。

警員抵達時，涉案4人還在現場互相叫囂、推擠，警方見狀立即以優勢警力將人隔開，對脫序酒客噴灑辣椒水壓制管束，隨後經逐一盤查鬧事民眾後，將相關涉案人員全數帶回釐清案情。

經查，案發時是何男（39歲）、陳男（28歲)，與另方劉男（31歲）、黃男（25歲）都到該間摩鐵消費，互不認識，雙方飲酒後在包廂外走道互不相讓，發生肢體碰撞，一言不合口角、互相推擠，造成彼此身上有多處擦挫傷，全案警詢後將依傷害、聚眾鬥毆等罪送辦。

第六警分局強調，警方為加強114年重要節日安全維護工作，將不定期執行臨、路檢勤務，取締違法及酒駕情事，加派警力於轄內治安要點處所巡邏，如遇有聚眾鬥毆等事件發生，絕對依法嚴辦，絕不寬貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康