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台南安平住宅昨晚電熱器火警 消防局提醒三大安全守則

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安平區建平九街一處1樓為補習班的民宅昨晚9點多傳出火警，消防局獲報後派遣大批人車前往灌救，並在4樓發現1名年約40歲的女子被嗆傷，所幸消防人員以共生面罩迅速將她安全引導下樓並送醫，火勢也隨即撲滅，4樓後方房間部分燒毀。據調查，因電熱器使用不當引起火災

台南消防局第六大隊指出，因天寒使用電熱器不當(旁邊堆積可燃物)引發火災，對家庭及生命安全造成極大威脅。為了保障大家的安全，請大家務必遵守以下電熱器使用三大安全守則，防範火災的發生。

一、選擇合格的電熱器

購買電熱器時，請選擇符合國家安全標準的產品，並確保其具有完整的安全認證標誌。避免購買劣質或過期的電熱器，這些產品容易因設計不良或材料問題引發火災。

二、正確安裝與使用

1. 遠離可燃物品：使用電熱器時，應將其擺放在距離可燃物（如布料、紙張、衣物等）至少1米以上的地方。

2. 定期檢查電線與插頭：電熱器的插頭、電線應定期檢查，避免因為老化或損壞導致短路或火災。

3. 勿覆蓋電熱器：使用過程中絕對不可以覆蓋衣物、毛毯等物品，這會增加過熱風險，引發火災。

三、使用時的注意事項

1. 勿長時間無人看管：當你啟動電熱器時，若離開房間或外出，務必關閉電熱器。不要將其長時間置於無人看管的狀態，避免發生火災。

2. 保持良好的通風：使用電熱器時，確保室內有良好的通風，以免過度加熱造成火災。

3. 定期清潔電熱器：積塵可能會導致過熱，因此要定期清潔電熱器的表面和進風口，保持其正常運行。

台南安平區建平九街一處1樓為補習班的民宅昨晚9點多傳出火警，消防局獲報後派遣大批人車前往灌救。圖／讀者提供
台南安平區建平九街一處1樓為補習班的民宅昨晚9點多傳出火警，消防局獲報後派遣大批人車前往灌救。圖／讀者提供
台南消防局第六大隊指出，因天寒使用電熱器不當(旁邊堆積可燃物)引發火災，對家庭及生命安全造成極大威脅。圖／讀者提供
台南消防局第六大隊指出，因天寒使用電熱器不當(旁邊堆積可燃物)引發火災，對家庭及生命安全造成極大威脅。圖／讀者提供
台南消防局第六大隊提醒，為了保障大家的安全，請大家務必遵守以下電熱器使用三大安全守則，防範火災的發生。圖／讀者提供
台南消防局第六大隊提醒，為了保障大家的安全，請大家務必遵守以下電熱器使用三大安全守則，防範火災的發生。圖／讀者提供

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