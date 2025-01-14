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影／兄妹酒後吵架妹拿出電鋸 嫂子勸架被她割傷送醫
無妄之災，台中一對兄妹昨天深夜酒後吵架，妹妹拿出電鋸，嫂子在旁勸架，不慎被小姑拿電鋸割傷送醫，警方將依社會秩序維護法移送，並通報家暴案件處理。
台中市大雅警分局表示，昨晚11點，在大雅區昌平路發生家庭糾紛案，員警獲報後立即到場處理，經了解，41歲報案人楊姓男子與他妹妹40歲楊女酒後發生口角，楊女持小型電鋸與哥哥爭吵，楊男之妻在旁勸架，不慎被小姑拿的電鋸劃傷手臂，自行至清泉醫院就醫，無大礙。傷者後續表示不提出傷害告訴，全案依社會秩序維護法偵辦並依規定通報家暴。
大雅分局呼籲，解決糾紛應以理性溝通為主，切勿以暴力手段解決問題，否則將觸法受罰，得不償失。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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