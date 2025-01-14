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謊稱網購包裹要抵押金 大甲警銀聯防攔截詐騙陷阱

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市大甲區一名楊姓婦女接到陌生電話，指其網購包裹因抵押金發生問題無法送達，需立即匯款14萬元解決，楊婦信以為真，急忙向親友借錢並趕赴銀行欲匯款，行員察覺楊婦神情緊張，通報警方到場後，一同耐心向楊婦說明此為常見的「包裹詐騙」手法，之後才說，「對方聽起來有大陸口音！」成功阻止這起詐騙事件。

大甲分局指出，上周一名楊姓婦人自稱接獲「物流公司」的來電，指其網購包裹因抵押金發生問題無法送達，需立即匯款14萬元解決，因而急忙趕赴國泰世華銀行大甲分行，甚至為湊足金額向親友借錢，原本計畫連自己帳戶內餘額5千餘元一併轉出，幾乎就要將14萬餘元的血汗錢匯出，所幸行員機警通報警方，向楊婦表示「只要聽到包裹、抵押金，一定是陷阱」，並出示相關案例與證據。

大甲區一名楊姓婦女接到陌生電話，指其網購包裹因抵押金發生問題無法送達，差點被騙14萬。圖／大甲分局提供
大甲區一名楊姓婦女接到陌生電話，指其網購包裹因抵押金發生問題無法送達，差點被騙14萬。圖／大甲分局提供
大甲區一名楊姓婦女接到陌生電話，指其網購包裹因抵押金發生問題無法送達，差點被騙14萬。圖／大甲分局提供
大甲區一名楊姓婦女接到陌生電話，指其網購包裹因抵押金發生問題無法送達，差點被騙14萬。圖／大甲分局提供

借錢 網購 詐騙

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