影／國一路竹段車禍槽車翻覆 高雄環保局：氫氧化鈉液外洩已圍堵

國道1號南下高雄路竹339.1公里處，今天凌晨發生連環追撞事故，1輛化學槽車翻覆。高市環保局獲報，已派2名稽查員、2名空汙小組環境監測人員抵達現場，另環境部環境事故專業技術小組派員10人到場處理。

今凌晨5時8分許，國1大貨車及化學槽車追撞事故，造成槽車遭撞後化學槽翻覆，載運氫氧化鈉外洩，氫氧化鈉屬於強鹼，初估外洩範圍約50平方公尺，漏出在地面的要用石棉吸附，警方已通報毒物災害應變中心，由環境部專業技術小組及環保局到達現場協助。

環保局指出，翻覆槽車運載液為45%氫氧化鈉，非公告毒化物或關注化學物質，目前槽體鹼液未大量洩漏，以滴漏方式滲出，技術小組已於槽車旁鋪設吸液棉片，國道路側有設側溝，液體未滲出國道範圍到外圍農地。