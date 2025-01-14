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新竹夫婦一氧化碳中毒 急送苗栗高壓氧治療後脫險

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

新竹50歲陳姓男子昨天洗澡後感到頭暈、全身無力並暈倒在家中，他的妻子不久也出現相同症狀，由救護車緊急送醫急診確認為一氧化碳中毒，隨後轉送至苗栗市大千綜合醫院進行高壓氧治療，2人順利改善身體不適的症狀。

大千綜合醫院醫療副院長及高壓氧中心主任蔡建宗表示，兩名患者家中的熱水器已使用近20年，雖然設置熱水器的後陽台有對外的窗戶，但因天冷緊閉，空氣不流通，才會導致使用熱水器時發生一氧化碳中毒。

他指出，一氧化碳是無色、無味的氣體，且比氧氣更容易與人體內的血紅素結合，造成血液無法攜帶氧氣到身體組織裡，因此會導致非常大的毒害甚至死亡。一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到惡心、嗜睡，情況嚴重甚至會陷入昏迷。

發生一氧化碳中毒時，及時的高壓氧治療非常重要。高壓氧治療是讓病人在完全密閉的壓力艙內吸入100%純氧，以高濃度氧氣置換出體內的一氧化碳，同時改善身體組織缺氧狀況，並增加細胞存活。由於部分一氧化碳中毒的病人，在中毒處理後的數天至數月會發生遲發性的神經後遺症，症狀有慢性頭痛、運動混亂、人格混亂、記憶力減退、步態不穩、視力減退等。這些症狀可持續一年以上甚至終身，對病人生活起居造成深遠影響，

蔡建宗提醒，如果能在中毒初期盡早給予高壓氧治療，就能減少對身體的傷害，也能大幅降低日後發生神經學後遺症的機率。近日天氣寒冷，也是發生一氧化碳中毒的高峰期，民眾務必要記得熱水器不可安裝於浴室內或通風不良的室內。其次，室內應保持良好通風，另外熱水器要定期安檢並注意排氣功能，同時使用一氧化碳濃度偵測警報器，早期預警以防中毒。農曆春節將至，民眾不可掉以輕心，平安健康過好年。

新竹50歲陳姓男子昨天洗澡後感到頭暈、全身無力並暈倒在家中，他的妻子不久也出現相同症狀，送醫確認為一氧化碳中毒，隨後轉送至苗栗市大千綜合醫院進行高壓氧治療。圖／大千醫院提供
新竹50歲陳姓男子昨天洗澡後感到頭暈、全身無力並暈倒在家中，他的妻子不久也出現相同症狀，送醫確認為一氧化碳中毒，隨後轉送至苗栗市大千綜合醫院進行高壓氧治療。圖／大千醫院提供
大千綜合醫院副院長蔡建宗提醒，熱水器要安裝在通風處，且要定期安檢，才能確保生命安全。圖／大千醫院提供
大千綜合醫院副院長蔡建宗提醒，熱水器要安裝在通風處，且要定期安檢，才能確保生命安全。圖／大千醫院提供
新竹50歲陳姓男子昨天洗澡後感到頭暈、全身無力並暈倒在家中，他的妻子不久也出現相同症狀，送醫確認為一氧化碳中毒，隨後轉送至苗栗市大千綜合醫院進行高壓氧治療。圖／大千醫院提供
新竹50歲陳姓男子昨天洗澡後感到頭暈、全身無力並暈倒在家中，他的妻子不久也出現相同症狀，送醫確認為一氧化碳中毒，隨後轉送至苗栗市大千綜合醫院進行高壓氧治療。圖／大千醫院提供
新竹50歲陳姓男子昨天洗澡後感到頭暈、全身無力並暈倒在家中，他的妻子不久也出現相同症狀，兩人送醫確認為一氧化碳中毒，隨後轉送至苗栗市大千綜合醫院進行高壓氧治療。圖／大千醫院提供
新竹50歲陳姓男子昨天洗澡後感到頭暈、全身無力並暈倒在家中，他的妻子不久也出現相同症狀，兩人送醫確認為一氧化碳中毒，隨後轉送至苗栗市大千綜合醫院進行高壓氧治療。圖／大千醫院提供

一氧化碳中毒 熱水器 頭痛

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