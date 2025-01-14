國一路竹段槽車翻覆氫氧化鈉外洩 災害處理方式曝光

國道一號路竹段在今天凌晨發生貨車與化學槽車翻覆事故，造成氫氧化鈉外洩，高雄市消防局派員搶救，早在2011年8月間，國道一號桃園路段，也曾發生過槽車翻覆後，導致氫氧化鈉外洩意外，因氫氧化鈉具強腐蝕性，易溶於水，水溶液呈強鹼性，因此當時搶救人員都穿C級防護衣入場。

國道一號路竹段今天凌晨發生槽車翻覆，氫氧化鈉外洩意外，環境部化學物質管理署在去年底發布的電子報中，即有提到2011年8月間，國道一號南下67.2公里桃園段發生的槽車翻覆導致氫氧化鈉外洩的類似事故，該起事故的處理方式與改善作為。

當時處理人員先以紅外線熱像儀監測，確認事故槽車運載的化學品已完全洩漏，接著以pH試紙檢測地面液體，確認為氫氧化鈉，因具有強腐蝕性、易溶於水，其水溶液呈強鹼性。

處理人員判斷，該起事故造成的氫氧化鈉外洩，恐因雨水、排水溝導入下游，但氫氧化鈉對長期生態無永久性影響，可能短暫因酸鹼值變化而影響水中生物。