9年來服勤逾3千小時 八德義消邱垂周獲最高榮譽鳳凰獎

「每次執勤都是一次挑戰，也是一份責任。」桃園市義勇消防總隊救護大隊八德分隊分隊長邱垂周榮獲2024年「鳳凰獎」救護志工楷模，昨於總統府接受賴清德總統接見表揚；擔任義消9年來他的服勤時數高達3346小時，這項榮譽不僅展現他對消防工作的熱忱，更彰顯崇高的服務理念與卓越貢獻。

分隊長邱垂周自2015年加入桃園市義勇消防總隊，9年來服勤時數高達3346小時，2019年至2021年連續三年協勤時數名列全局前十名，展現出非凡的服務精神；並率隊參加各項救護競賽「全國呼吸道插管暨心肺復甦」、「救護義消技術評比」及「全國義勇消防人員體技能交流賽」等皆榮獲佳績，以及參與無數次緊急救護案件OHCA、急產接生及重大車禍，充分展現非凡的領導及專業能力。

除了在救護專業領域上無私奉獻外，邱垂周在COVID-19疫情期間，也積極參與疫苗接種站的協勤，無畏病毒；並熱心公益多次號召義消同仁參與捐血及關懷弱勢活動，展現義消團體的凝聚力與社會責任。

邱垂周說，每次執勤都是一次挑戰，也是一份責任，記得2019年出勤院前急產接生救護案件時，當看到新生命誕生的那一刻，更加堅定從事救護志工的初心；以及2023年OHCA救護案件，知道患者恢復生命徵象後，那種無法用言語形容的成就感，每趟任務都是對生命的尊重，希望用自身經驗與行動讓團隊能夠不斷成長，共同守護更多人的生命。