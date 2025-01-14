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9年來服勤逾3千小時 八德義消邱垂周獲最高榮譽鳳凰獎

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

「每次執勤都是一次挑戰，也是一份責任。」桃園市義勇消防總隊救護大隊八德分隊分隊長邱垂周榮獲2024年「鳳凰獎」救護志工楷模，昨於總統府接受賴清德總統接見表揚；擔任義消9年來他的服勤時數高達3346小時，這項榮譽不僅展現他對消防工作的熱忱，更彰顯崇高的服務理念與卓越貢獻。

分隊長邱垂周自2015年加入桃園市義勇消防總隊，9年來服勤時數高達3346小時，2019年至2021年連續三年協勤時數名列全局前十名，展現出非凡的服務精神；並率隊參加各項救護競賽「全國呼吸道插管暨心肺復甦」、「救護義消技術評比」及「全國義勇消防人員體技能交流賽」等皆榮獲佳績，以及參與無數次緊急救護案件OHCA、急產接生及重大車禍，充分展現非凡的領導及專業能力。

除了在救護專業領域上無私奉獻外，邱垂周在COVID-19疫情期間，也積極參與疫苗接種站的協勤，無畏病毒；並熱心公益多次號召義消同仁參與捐血及關懷弱勢活動，展現義消團體的凝聚力與社會責任。

邱垂周說，每次執勤都是一次挑戰，也是一份責任，記得2019年出勤院前急產接生救護案件時，當看到新生命誕生的那一刻，更加堅定從事救護志工的初心；以及2023年OHCA救護案件，知道患者恢復生命徵象後，那種無法用言語形容的成就感，每趟任務都是對生命的尊重，希望用自身經驗與行動讓團隊能夠不斷成長，共同守護更多人的生命。

八德消防隊分隊長鄭仁豪表示，邱垂周擔任幹部期間，除了出勤各項緊急救護案件外，也積極參與隊上救護宣導活動，帶領團隊指導民眾CPR與急救知識，他無私的服務精神，為救護義消樹立了典範，此次榮獲救護志工的最高榮譽「鳳凰獎」乃實至名歸，將激勵更多有志青年投入志工行列，共同守護社會安全與幸福。

桃園市義勇消防總隊救護大隊八德分隊分隊長邱垂周榮獲2024年「鳳凰獎」救護志工楷模，昨於總統府接受賴清德總統接見表揚。圖／八德消防分隊提供
桃園市義勇消防總隊救護大隊八德分隊分隊長邱垂周榮獲2024年「鳳凰獎」救護志工楷模，昨於總統府接受賴清德總統接見表揚。圖／八德消防分隊提供
桃園市義勇消防總隊救護大隊八德分隊分隊長邱垂周榮獲2024年「鳳凰獎」救護志工楷模，昨於總統府接受賴清德總統接見表揚。圖／八德消防分隊提供
桃園市義勇消防總隊救護大隊八德分隊分隊長邱垂周榮獲2024年「鳳凰獎」救護志工楷模，昨於總統府接受賴清德總統接見表揚。圖／八德消防分隊提供

團隊 桃園 消防隊 總統府

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