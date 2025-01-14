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趕支援途中遇11車重大車禍 國1路竹段2死搶救慘況曝光
高雄國道1號南下339、338.5公里處今凌晨5時許接連發生車禍，兩事故相隔僅34分鐘，原本派去支援首件事故的救護人員，見第二起事故傷亡慘重，急回報加派救護車，其中第二起事故的一輛白色貨車，遭擠壓成夾心餅乾，50歲男駕駛頭殼破裂慘死，右前座70歲婦人命危，急救後稍早宣告不治，另5名傷者送醫時意識清楚。
警方調查，今凌晨5時8分許，國1南下339公里處先發生大貨車及化學槽車追撞事故，其中槽車遭撞後化學槽翻覆，造成載運的氫氧化鈉外洩，高雄市消防局派員前往救援，並由化災處理人員接手稀釋外洩溶液，兩車駕駛受傷，其中1人由台南市救護車送醫。
當時消防局派多分隊馳援化災現場，但支援分隊卻受困車陣中，行駛至338.5公里處時，見前方又發生另起車禍，共11車追撞，一輛白色貨車擠壓嚴重，隨即回報勤務指揮中心加派人力，立即就地展開支援。
「後車門都擠到車頭了！」參與救護的警消形容救災現場慘況，救護人員動用機具破壞變形車體，才將貨車駕駛、乘客救出，其中50歲男駕駛頭殼破裂當場慘死，70歲女乘客救出時無生命跡象，送岡山空軍醫院急救後不治，兩人身分待警方調查。
事故另造成1輛貨車翻覆，駕駛脫困後無生命危險，另一輛貨櫃車駕駛腿部遭變形車體夾住，同樣由救護人員協助脫困送醫，整起救援行動耗時約1小時才完成。
第二起事故還造成一輛和欣客運遭追撞，所幸車上7名乘客都未受傷，事故發生後在路肩等候車輛接駁。
事故造成國一南下路竹路段全線封閉，11車追撞部分現場約8點30分排除，僅剩化學槽車仍等候扶正，因化學槽橫跨3線車道，加上有少量強鹼物質外洩，先全線仍封閉，因正值上班尖峰時間，車流已回堵逾5公里，警方已指揮車流沿鄰近交流道駛離。
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