影／國1路竹清晨重大車禍 高雄秀傳1氣血胸住、1人無礙

國道１號南下路竹路段今天清晨發生兩起重大連環車禍，釀成11車追撞事故，造成1人當場死亡，6人送醫。其中2名傷者被送往高雄秀傳紀念醫院，葉姓傷者傷勢嚴重，肋骨骨折合併左邊氣血胸、皮下氣腫，收治住院治療中，另范姓越南籍移工右下背鈍傷無大礙，已自行離院。

高雄秀傳紀念醫院醫療副院長莊佳璋表示，28歲范姓越南籍移工於6點18分送抵急診室，到院自述駕駛自小客載兩名同鄉友人至機場搭車遇上車禍，2名友人送往高雄市立岡山醫院，自己背痛頭暈，經過斷層掃描與精密儀器檢查，除右下背部鈍傷，頭胸並無其他大礙，於7點24分自行離院。

另一名於清晨6點38分送抵急診室，傷者是第二場車禍的自小客車駕駛，現年45歲葉姓男子，主要傷勢集中於左半部，因全身都是擋風玻璃碎片，院方先為他清除玻璃碎片後，進行檢查發現左邊第四根肋骨骨折合併左側氣血胸與皮下氣腫，頭部無礙，除為他配戴頸圈固定頭頸部外，已安排住院治療並且持續觀察傷勢。