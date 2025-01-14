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影／國1路竹清晨重大車禍 高雄秀傳1氣血胸住、1人無礙
國道１號南下路竹路段今天清晨發生兩起重大連環車禍，釀成11車追撞事故，造成1人當場死亡，6人送醫。其中2名傷者被送往高雄秀傳紀念醫院，葉姓傷者傷勢嚴重，肋骨骨折合併左邊氣血胸、皮下氣腫，收治住院治療中，另范姓越南籍移工右下背鈍傷無大礙，已自行離院。
高雄秀傳紀念醫院醫療副院長莊佳璋表示，28歲范姓越南籍移工於6點18分送抵急診室，到院自述駕駛自小客載兩名同鄉友人至機場搭車遇上車禍，2名友人送往高雄市立岡山醫院，自己背痛頭暈，經過斷層掃描與精密儀器檢查，除右下背部鈍傷，頭胸並無其他大礙，於7點24分自行離院。
另一名於清晨6點38分送抵急診室，傷者是第二場車禍的自小客車駕駛，現年45歲葉姓男子，主要傷勢集中於左半部，因全身都是擋風玻璃碎片，院方先為他清除玻璃碎片後，進行檢查發現左邊第四根肋骨骨折合併左側氣血胸與皮下氣腫，頭部無礙，除為他配戴頸圈固定頭頸部外，已安排住院治療並且持續觀察傷勢。
高雄秀傳紀念醫院院長吳明和說，院方第一時間接到傷者後，即啟動機制，從急診室第一線醫護人員到行政單位皆關心車禍所有傷者的送醫救治狀況，針對住院傷者將提供最好醫療服務，早日康復出院，並呼籲民眾小心駕駛，以保自身與他人生命安全。
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