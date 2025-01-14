台中10歲女童報性騷…女警心疼衣著單薄 送上保暖衣物

台中市警局婦幼隊女警張雅雁前天服夜勤時，一名10歲女童與母親到隊上報案，女警得知女童家境狀況不佳，報案時也僅穿單薄衣物，當時正值寒流來襲，女警十分心疼，先將自己的羽絨外套給女童穿，另外還整理自家女兒已穿不下的衣物，充當外送員送給女童，女童也開心直呼「有新衣服穿了」。

台中市警局婦幼隊警員張雅雁在12日晚間服勤時，接獲社會局家防中心督導致電，有一對母女將到隊上報案，不過因當時寒流來襲，報案10歲女童衣著單薄，想詢問有無外套可外借，張聽到後，拿出自己置物櫃中的羽絨外套，並在督導帶著該對母女抵達時，送上熱茶、羽絨外套為二人暖身。

女警受理案件時，得知女童是單親家庭，因家中經濟拮据，缺乏保暖衣物，在冬天出門時常感到手腳凍僵，因女警家中也有稍長女童幾歲的女兒，聽到女童描述家中狀況後，心疼不捨。

女警近期將整理女兒已穿不下的衣物，所以整理出一袋保暖衣物後，充當外送員，將衣物送給母女，女童看到後，開心直呼「我有新衣服了」，女童母親則不斷致謝。