聽新聞
0:00 / 0:00
台中10歲女童報性騷…女警心疼衣著單薄 送上保暖衣物
台中市警局婦幼隊女警張雅雁前天服夜勤時，一名10歲女童與母親到隊上報案，女警得知女童家境狀況不佳，報案時也僅穿單薄衣物，當時正值寒流來襲，女警十分心疼，先將自己的羽絨外套給女童穿，另外還整理自家女兒已穿不下的衣物，充當外送員送給女童，女童也開心直呼「有新衣服穿了」。
台中市警局婦幼隊警員張雅雁在12日晚間服勤時，接獲社會局家防中心督導致電，有一對母女將到隊上報案，不過因當時寒流來襲，報案10歲女童衣著單薄，想詢問有無外套可外借，張聽到後，拿出自己置物櫃中的羽絨外套，並在督導帶著該對母女抵達時，送上熱茶、羽絨外套為二人暖身。
女警受理案件時，得知女童是單親家庭，因家中經濟拮据，缺乏保暖衣物，在冬天出門時常感到手腳凍僵，因女警家中也有稍長女童幾歲的女兒，聽到女童描述家中狀況後，心疼不捨。
女警近期將整理女兒已穿不下的衣物，所以整理出一袋保暖衣物後，充當外送員，將衣物送給母女，女童看到後，開心直呼「我有新衣服了」，女童母親則不斷致謝。
台中市婦幼隊長楊俊明說，警察不僅是維護治安的守護者，更是社會溫情的傳遞者，期許各位同仁不僅展現工作專業，還能成為溫馨社會的一絲微光，讓執法的背後更伴隨一分溫暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言