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車流回堵逾5公里…國1南下路竹路段半小時2事故 強鹼外洩全線仍封閉

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄國道1號南下339、338.5公里處，今凌晨5時許接連發生2起事故，高雄市消防局獲報後，派出多分隊前往，共有4人送醫其中1人命危，另一名50歲男子當場死亡，事故還造成一輛化學槽車翻覆，少量氫氧化鈉外洩，因屬強鹼，消防局派員監控，並等候另輛槽車抵達現場拖運。

警方調查，今凌晨5時8分許，國1南下339公里處先發生大貨車及化學槽車追撞事故，其中槽車遭撞後化學槽反覆，造成載運的氫氧化鈉外洩，高雄市消防局派員前往救援，並由化災處理人員接手稀釋外洩溶液，兩車駕駛受傷，未送醫。

該起事故還未處理完畢，338.5公里處於今晨5時32分許再發生另一起車禍，疑似見前方事故急停發生追撞，共有5轎車、3大貨車1小貨車、1聯結車及和欣客運發生追撞。

警方獲報後加派人力前往現場，其中1輛小貨車變形嚴重，現場因車禍造成混亂，救護人員到場後，1人已明顯死亡，另4名傷者則送岡山空軍醫院、岡山高醫、岡山秀傳醫院急救，其中1名70歲婦人送醫前無生命跡象，正在急救中。

事故造成國一南下路竹路段全線封閉，11車追撞部分現場約8點30分排除，僅剩化學槽車仍等候扶正，因化學槽橫跨3線車道，加上有少量強鹼物質外洩，先全線仍封閉，因正值上班尖峰時間，車流已回堵逾5公里，警方已指揮車流沿鄰近交流道駛離。

國道一號路竹路段今天清晨發生2起車禍，共造成1死3傷1命危。圖／取自記者爆料網
國道一號路竹路段今天清晨發生2起車禍，共造成1死3傷1命危。圖／取自記者爆料網
國道一號路竹路段今天清晨發生2起車禍，化學槽車仍等候搶救中。圖／取自高公局1968即時路況
國道一號路竹路段今天清晨發生2起車禍，化學槽車仍等候搶救中。圖／取自高公局1968即時路況
化學槽車翻覆導致強鹼外洩。記者張議晨／翻攝
化學槽車翻覆導致強鹼外洩。記者張議晨／翻攝
國道一號路竹路段今天清晨發生2起車禍，其中一起現場已排除，化學槽車仍等候搶救中。圖／取自高公局1968即時路況
國道一號路竹路段今天清晨發生2起車禍，其中一起現場已排除，化學槽車仍等候搶救中。圖／取自高公局1968即時路況

國道 岡山 死亡 車禍 車道 高雄市

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