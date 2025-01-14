8旬失智婦迷路 豐原同一名警員3度助返家是她的「專屬天使」

台中市神岡區一名8旬失智婦人清晨寒冷天氣下迷失街頭，豐原警分局警員曾羿翔獲報到場，驚訝發現婦人是他曾協助返家對象，這是他第3次協助這名婦人返家，開車載她到家，牽著手進屋內時，婦人才想起這是她的家，警員曾羿翔被稱為這名婦人的「專屬天使」。

豐原警分局神岡分駐所警員曾羿翔8日清晨6時獲報，神岡區和睦路雜貨店前有迷失老人需要協助，曾員迅速趕赴現場，一眼認出迷途者是82歲的王姓婦人，原來，王婦過去已有2次的迷途紀錄，都由他經手協助。

為安撫婦人緊張情緒，警員耐心陪伴，開車護送她返回距離約1公里的住處，途中，婦人一度認為返家方向不對，直到曾員牽著婦人的手進入屋內後，熟悉的屋內裝潢擺設才讓她想起這正是自己居住多年的家。

警方表示，婦人與長子同住，因兒子工作關係無法時刻陪伴，婦人常獨自外出散步，致多次迷途情事，若鄰居發現她走失，常會協助引導返家，但若走得太遠，就會演變成迷路，考量她的迷途次數頻繁，員警依據老人保護相關規定通報社會局，由社工進一步介入協助。