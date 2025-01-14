快訊

鄭淑心挨告喊以死謝罪 爆柯文哲「竊國賣國」想透過沈慶京接觸習近平

你多久沒愛愛了？醫警告：長期缺乏性行為損害身心「恐讓生殖器萎縮」

曾喊「天上掉下的禮物」！前綠委鄭余鎮心臟病逝世 享壽79歲

8旬失智婦迷路 豐原同一名警員3度助返家是她的「專屬天使」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市神岡區一名8旬失智婦人清晨寒冷天氣下迷失街頭，豐原警分局警員曾羿翔獲報到場，驚訝發現婦人是他曾協助返家對象，這是他第3次協助這名婦人返家，開車載她到家，牽著手進屋內時，婦人才想起這是她的家，警員曾羿翔被稱為這名婦人的「專屬天使」。

豐原警分局神岡分駐所警員曾羿翔8日清晨6時獲報，神岡區和睦路雜貨店前有迷失老人需要協助，曾員迅速趕赴現場，一眼認出迷途者是82歲的王姓婦人，原來，王婦過去已有2次的迷途紀錄，都由他經手協助。

為安撫婦人緊張情緒，警員耐心陪伴，開車護送她返回距離約1公里的住處，途中，婦人一度認為返家方向不對，直到曾員牽著婦人的手進入屋內後，熟悉的屋內裝潢擺設才讓她想起這正是自己居住多年的家。

警方表示，婦人與長子同住，因兒子工作關係無法時刻陪伴，婦人常獨自外出散步，致多次迷途情事，若鄰居發現她走失，常會協助引導返家，但若走得太遠，就會演變成迷路，考量她的迷途次數頻繁，員警依據老人保護相關規定通報社會局，由社工進一步介入協助。

經統計，豐原分局去年共尋獲236名失蹤人口，其中失智長者共計13名；警方呼籲，家中若有精神疾病患者、失智或年長者等走失高風險群，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急聯絡卡，倘若長輩不慎走失，能有利警方迅速查證迷失長者身分並聯繫家屬，避免危險發生。

台中市神岡區一名失智婦人迷路，被豐原警分局同一名警員3度助返家。記者游振昇／翻攝
台中市神岡區一名失智婦人迷路，被豐原警分局同一名警員3度助返家。記者游振昇／翻攝

失智 患者 豐原

延伸閱讀

唐氏症基金會募集年菜 捐贈中市社會局1000份

台中知名國豐蛋糕店女員工重傷送醫 右手遭切麵團機器捲入

春節連續假期 豐原地區代檢廠暫停驗車

社會局關懷對象趁貌美女社工看手機偷親臉頰 性騷擾罪起訴

相關新聞

趕支援途中遇11車重大車禍 國1路竹段2死搶救慘況曝光

高雄國道1號南下339、338.5公里處今凌晨5時許接連發生車禍，兩事故相隔僅34分鐘，原本派去支援首件事故的救護人員，...

影／國一路竹段車禍槽車翻覆 高雄環保局：氫氧化鈉液外洩已圍堵

國道1號南下高雄路竹339.1公里處，今天凌晨發生連環追撞事故，1輛化學槽車翻覆。高市環保局獲報，已派2名稽查員、2名空...

新竹夫婦一氧化碳中毒 急送苗栗高壓氧治療後脫險

新竹50歲陳姓男子昨天洗澡後感到頭暈、全身無力並暈倒在家中，他的妻子不久也出現相同症狀，由救護車緊急送醫急診確認為一氧化...

國一路竹段槽車翻覆氫氧化鈉外洩 災害處理方式曝光

國道一號路竹段在今天凌晨發生貨車與化學槽車翻覆事故，造成氫氧化鈉外洩，高雄市消防局派員搶救，早在2011年8月間，國道一...

9年來服勤逾3千小時 八德義消邱垂周獲最高榮譽鳳凰獎

「每次執勤都是一次挑戰，也是一份責任。」桃園市義勇消防總隊救護大隊八德分隊分隊長邱垂周榮獲2024年「鳳凰獎」救護志工楷...

國3南向通霄路段小客車追撞施工緩撞車 占內車道

高速公路局表示，今天上午9時30分，在國道3號南向149.8公里處通霄路段，發生1輛自小客車和施工緩撞車追撞事故，占內車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。