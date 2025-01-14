台中警啟動春節大執法 今年已抓酒駕等重點違規1236件

台中市警局從今年元旦開始，展開「2025春節交通安心大執法」專案，目前已查獲酒駕等各類重點違規項目1236件，其中酒駕有151件、不禮讓行人102件，未來會持續執法至2月12日，提醒市民農曆春節將至，外出通行需遵守交通規則，以策安全。

台中市警察局在今年1月1日起至2月12日展開「2025春節交通安心大執法」專案勤務，經統計1月迄今已取締酒後駕車151件、闖紅燈949件（含大型車28件）、不禮讓行人102件及大型車超載34件等重點違規項目，總計1236件，交大將持續會同各分局依照轄區交通特性，針對易壅塞路段或人車聚集場所，密集規畫交通大執法並加強疏導勤務。

台中市警局交通大隊表示，該件春節大執法的專案勤務，針對酒後駕車、行人正義、大型車行駛高肇事路段，加強執法取締作為，著重於降低全般交通事故，尤其是行人事故的發生，期能透過交通執法與宣導的協作，進一步提高民眾對交通安全的重視，確保春節期間的道路交通平安順暢。

台中市交大指出，春節期間的交通安全與疏導工作極為重要，尤其是各地往返車流量的增加，如何確保道路的安全與順暢，將是當前交通管理的核心目標。

台中市交大隊長鄭鴻文呼籲，酒後駕駛不僅危害自身安全，更可能對他人造成無法挽回的傷害，同時飲酒場所業者應善盡社會責任，確實規勸顧客勿酒後駕車，並主動協助提供代客叫車、代客駕駛等服務，提升駕駛人守法觀念。警方將持續強化執法，讓臺中市成為一個更安全、友善的城市，讓市民共同歡度「蛇」年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康