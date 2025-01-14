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國道1號高雄路竹車禍 槽車翻覆外洩氫氧化鈉3萬升 通報毒災應變中心

聯合報／ 記者張議晨林保光／高雄即時報導

國道1號南下高雄路竹339.1公里處，今天凌晨發生連環車禍，1輛槽車在車禍中翻覆。據消防局了解，槽車內裝載約3萬公升氫氧化鈉液體溶劑。

消防人員了解，氫氧化鈉是強鹼，一般為白色片狀或顆粒，能溶於水生成鹼性溶液。

警方調查，今凌晨5時8分許，國1南下339公里處先發生大貨車及化學槽車追撞事故，其中槽車遭撞後化學槽翻覆，造成載運的氫氧化鈉外洩，高雄市消防局派員前往救援，槽車司機也受傷送醫。

車禍後，槽車側翻在外側車道，警方通報毒物災害應變中心，由環境部專業技術小組及環保局到達現場協助，目前等候槽車公司派遣空車前往移轉洩漏物質及拖吊。現場人員說，漏出在地面的要用石棉吸附，還在車內的，會抽到另1台槽車。

槽車內的鹼液外洩範圍約50平方公尺，由於值上班交通尖峰時段，國道警方目前現已引導南向車輛，由路竹南向出口離開，並封閉路竹南向入口禁止車輛進入國道1號。

國道1號高雄路竹車禍，載運氫氧化鈉的槽車翻覆。記者林保光／翻攝
國道1號高雄路竹車禍，載運氫氧化鈉的槽車翻覆。記者林保光／翻攝
國道1號高雄路竹車禍，載運氫氧化鈉的槽車翻覆。記者林保光／翻攝自高公局cctv
國道1號高雄路竹車禍，載運氫氧化鈉的槽車翻覆。記者林保光／翻攝自高公局cctv
國道一號339、338.5公里接連發生車禍，第二起事故共11車追撞，其中白色貨車「車尾潰縮至車頭」變形嚴重，駕駛當場死亡，右座乘客急救後不治，兩起事故共造成2死5傷，傷者無生命危險。警方提供
國道一號339、338.5公里接連發生車禍，第二起事故共11車追撞，其中白色貨車「車尾潰縮至車頭」變形嚴重，駕駛當場死亡，右座乘客急救後不治，兩起事故共造成2死5傷，傷者無生命危險。警方提供
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國道一號339、338.5公里接連發生車禍，第二起事故共11車追撞，其中白色貨車「車尾潰縮至車頭」變形嚴重，駕駛當場死亡，右座乘客急救後不治，兩起事故共造成2死5傷，傷者無生命危險。警方提供

環保局 車禍 車道

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