持續低溫…彰化縣74人急送救護 4人到院無呼吸心跳

彰化縣今天清晨最低溫約9度，彰化縣消防局統計，彰化縣從13日零時到今天清晨8時共32小 時 ，計有74人急病送救護，其中有4人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳），消防局表示，雖然白天都出太陽，氣溫回升，但早晚仍偏低，民眾仍應做好保暖。

這4個OHCA病患，分別2男2女，年齡最高是87歲，最年輕73歲 ，消防局強調，這4件OHCA，是否為天冷造成仍須由醫師判定。

消防局表示，氣溫驟降，提醒老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。