快訊

遭棄養不失志！按電梯就手指骨折 「玻璃娃娃」盼安養終老

「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門

嚴重死傷！國1南下路竹半小時連續2起重大車禍 11車追撞釀1死1命危3傷

持續低溫…彰化縣74人急送救護 4人到院無呼吸心跳

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣今天清晨最低溫約9度，彰化縣消防局統計，彰化縣從13日零時到今天清晨8時共32小 時 ，計有74人急病送救護，其中有4人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳），消防局表示，雖然白天都出太陽，氣溫回升，但早晚仍偏低，民眾仍應做好保暖

這4個OHCA病患，分別2男2女，年齡最高是87歲，最年輕73歲 ，消防局強調，這4件OHCA，是否為天冷造成仍須由醫師判定。

消防局表示，氣溫驟降，提醒老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

彰化縣生局也建議民眾，避免大吃大喝及情緒起伏太大，避免飯後或飲酒後立即泡澡，並避開在清晨、日夜交替的高風險時段運動，有慢性病者應妥善控制病情及規律用藥，外出攜帶病歷卡及緊急用藥，如有如喘不過氣、胸悶、呼吸困難…等症狀，應立即送醫。

彰化縣今天清晨最低溫才攝氏9度，彰化縣消防局統計，彰化縣從13日零時到今天清晨8時共32小 時 ，計有4人因急病送救護，其中有4人非創傷性OHCA。本報資料照片
彰化縣今天清晨最低溫才攝氏9度，彰化縣消防局統計，彰化縣從13日零時到今天清晨8時共32小 時 ，計有4人因急病送救護，其中有4人非創傷性OHCA。本報資料照片

OHCA 低溫 保暖 心血管疾病 醫師

延伸閱讀

彰東擴大都計卡中捷綠線延伸案？縣府：施政勿因人而異

20年捐18輛！桃消獲贈慈善會救護車 今再添1輛助力救護

大林慈濟陷盜圖風波 彰化縣前縣長卓伯源給建議：盼得以圓滿解決

新北慶祝119消防節 表揚12名救災救護菁英

相關新聞

嚴重死傷！國1南下路竹半小時連續2起重大車禍 釀1死1命危3傷

高雄國道1號南下339、338.5公里處接連發生2起事故，第2起車禍總共造成11車追撞，高雄市消防局獲報後，派出多分隊前...

持續低溫…彰化縣74人急送救護 4人到院無呼吸心跳

彰化縣今天清晨最低溫約9度，彰化縣消防局統計，彰化縣從13日零時到今天清晨8時共32小 時 ，計有74人急病送救護，其中...

只相隔500公尺！國1南向高雄2起重大連環車禍 路竹至高科路段封閉

高速公路局表示，今天清晨5時8分，在國道1號南向339公里處路竹路段，發生槽車及大貨車追撞後翻覆事故，持續管制封閉國1南...

高雄仁武區透天民宅火警 屋主夫妻逃生3歲子送醫不治

高雄仁武區八德南路一棟民宅今凌晨3時許發生火警，警消獲報後到場救出董姓屋主夫妻，但3歲幼子受困2樓，獲救時已無生命跡象，...

國道1號高雄路竹車禍 槽車翻覆外洩氫氧化鈉3萬升　通報毒災應變中心

國道1號南下高雄路竹339.1公里處，今天凌晨發生連環車禍，1輛槽車在車禍中翻覆。據消防局了解，槽車內裝載約3萬公升氫氧...

國1南向路竹段今晨多車追撞全線封閉 3送醫1命危

國道1號339公里南向高雄路竹路段今清晨5時許發生車禍，1輛大貨車追撞另一輛化學槽車後翻覆，車禍另波及兩輛轎車，事故造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。