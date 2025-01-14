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嚴重死傷！國1南下路竹半小時連續2起重大車禍 釀1死1命危3傷
高雄國道1號南下339、338.5公里處接連發生2起事故，第2起車禍總共造成11車追撞，高雄市消防局獲報後，派出多分隊前往，目前已送醫4人，其中1人送醫前無生命跡象，事故原因待釐清。
警方調查，今凌晨5時8分許，國1南下339公里處先發生大貨車及化學槽車追撞事故，其中槽車遭撞後化學槽反覆，造成載運的氫氧化鈉外洩，高雄市消防局派員前往救援，並由化災處理人員接手稀釋外洩溶液，兩車駕駛則未受傷。
該起事故還在處理中，338.5公里處於今晨5時32分許再發生另一起車禍，共有5轎車、3大貨車1小貨車、1聯結車及和欣客運發生追撞。
警方獲報後加派人力前往現場，其中1輛小貨車變形嚴重，現場因車禍造成混亂，救護人員到場後，1人已明顯死亡，另4名傷者送醫急救，其中1人送醫前無生命跡象，正在急救中。
事故造成國一南下路竹路段全線封閉，兩起意外仍在處理中，因正值上班尖峰時間，車流已回堵逾5公里，高公局提醒駕駛注意。
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