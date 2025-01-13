大陸漁船越界小金岸際捕撈 海巡強化執法絕不寬貸
金門烈嶼南山頭海域今天傍晚傳出大陸漁船越界捕撈事件，引發外界關注。有民眾目睹一艘漁船距離岸邊僅約10多公尺，幾乎達到可以「登陸」的程度。金門海巡隊接獲通報後，立即派遣巡防艇前往現場處置，並已出動小艇進一步追查處理。
金門海巡隊表示，近期由於海象穩定，加上午仔魚與黃魚的汛期吸引，導致大陸漁船越界作業現象明顯增加，海巡隊全天候派駐2艘巡防艇在小金門南岸及北岸進行防堵。
但今天入夜後仍有2艘大陸快艇突破巡防艇防線進到岸際作業,海巡隊立即加派CP-1031配合線上10073艇進行驅離，陸籍快艇見巡防艇馳至，旋即往漳州方向逃逸。
針對這類挑釁的行為，海巡署金門海巡隊已採取強化措施，自今日深夜起，於金門烏沙角、鳳嘴南方及檳榔嶼水域加派近岸多功能艇配合大艇實施防堵丶取締。
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