台南透天厝火警 1補習班女師意識清楚送醫

中央社／ 台南13日電

台南市安平區一間補習班的透天厝今天晚間火警，疑似4樓雜物燃燒，屋內3人自行疏散，另有1名女老師由消防人員從樓梯間救出，意識清楚送醫觀察。

台南市政府消防局晚間9時29分接獲報案，指安平區一間透天式建物發生火警，隨即調派14部各式車輛、35名人員前往救援，消防人員抵達現場發現為4樓鋼筋混凝土建物，1樓為補習班使用，2樓以上為住家。

消防人員現場初步調查，屋內有3人自行疏散撤出，還有1名補習班女老師由消防人員在3樓往4樓樓梯處使用面罩救出，初步檢查意識清醒，隨後安排救護車送往永康奇美醫院，火勢於9時41分左右撲滅。

警消初步調查發現，現場人員有使用滅火器，燃毀4樓雜物面積約1平方公尺，起火原因及財物損失待進一步釐清。

消防人員 補習 透天厝

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