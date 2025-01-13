苗縣竹南鎮塗料工廠實驗室火警 無人受困

苗栗縣竹南鎮1間粉體塗料公司晚間發生火警，工廠實驗室竄出火舌濃煙。消防局指出，經加派多個分隊人車到場，火勢逐漸控制，因時值下班時間，無人員受困受傷。

苗栗縣消防局副局長黃德興表示，勤務指揮中心晚間8時30分左右接獲報案稱，竹南鎮公館里發生工廠火警，立即派遣竹南、頭份、後龍及造橋等分隊人車趕往現場，起火位置為工廠2樓實驗室，並延燒至辦公會議室。

黃德興指出，燃燒區域並非危險物品存放場所，但實驗室內仍有部分化學原料，消防人員建立防火線阻絕火勢擴大，並出動消防機器人及熱顯像儀無人機監控，至晚間10時30分火勢已獲得控制。

黃德興說，所幸現場無人員受困、受傷，至於是否因實驗室進行藥劑調配測試導致起火燃燒，仍需進一步調查。