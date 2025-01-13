桃園警匪追逐！詐團同夥遭逮、33歲男飛車逃竄 警攔截拔槍逮人

桃園市桃園區長春路今傍晚發生警匪當街追逐，18歲劉姓車手出面領卡遭警方盯上，上前逮人時開車接應的33歲劉男高速駕車逃逸，警方立即開巡邏車在街頭逆向阻擋，並衝下車拔槍嚇阻，嚇壞附近人來人往民眾，警方逮捕2男送辦，持續溯源清查。

警方指出，桃園警分局偵查隊打詐小組今下午4時許，循線追查詐騙嫌犯時，於長春路發現18歲劉姓車手出面拿取卡片，上前將他逮捕，負責駕車接應的監控手33歲劉姓男子見狀，慌忙駕車逃逸。

為避免嫌犯駕車衝撞對民眾造成危害，便衣人員在後尾隨，並沿路通報其行蹤，預先規劃攔截地點，劉男於中正路與慈文路口停等紅燈時，警車疾馳以擋住車輛前方，員警拔槍喝令劉男熄火下車，劉男見狀嚇得不敢動彈，依員警指示下車趴地配合攔查，全案依法移請偵辦。