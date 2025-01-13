快訊

詐團「藍道」替收賄前所長求情 稱兩人感情好「願刑度都加我身上」

竹南某科技公司實驗室火警 火勢猛烈仍在灌救控制中

針對AI晶片頒新規！美國限制晶片進出口 台灣不在受限名單上

貝里斯貨輪徘徊高屏外海 海巡：未航經海底電纜海域

中央社／ 高雄13日電

野柳東北方海域海底電纜3日疑遭具中國背景貨輪損壞，引發討論。有網友近日發現1艘貨輪徘徊高屏外海海域，對此，海巡表示，該船未申報進港，但沒有航經海底電纜海域，將持續關注。

有網友近日在網路社群平台發布貼文，質疑1艘貨輪長時間在枋山海底電纜登陸站附近「無目的」來回穿梭。對此，海洋委員會海巡署南部分署指出，該船為貝里斯籍「VASILIY SHUKSHIN」貨輪，該船無申報進港，沒有接獲海底電纜受損或異常狀況。

至於貝里斯籍貨輪在屏東枋山海域活動部分，海巡署南部分署表示，該船10日下午7時1分許在高雄一港口東南方28.8浬，以航向326、航速5.8節，往西北方航行，期間未航經海底電纜海域。

南部分署指出，11日至13日通報高雄港VTS塔台廣播詢問貨輪狀況，塔台則回覆持續與船隻取得聯繫中，該船今天晚上6時45分位於小琉球西南方11.6浬處，以航向116度、航速2.1節，往東南航行，因航行越過台灣12浬領海區域，南部分署以雷達及「PP-3502」艇監控廣播驅離，後續將持續密切注意貨輪動態。

野柳東北方海域海底電纜3日疑被1艘喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪損壞，該艘貨輪恐為中國權宜輪。由於貨輪航道軌跡不尋常，外界擔憂是中國「灰色地帶」行動升高。

海巡署 貝里斯

延伸閱讀

海底電纜遭破壞 瑞典：將派軍艦和偵察機巡邏

長濱艦交船 卓榮泰為第10艘600噸巡防艦命名「蘇澳艦」

避免海底電纜再遭破壞 政院：加強監控重點海域

野柳海底電纜疑遭貨輪損壞 基隆地檢分案偵辦

相關新聞

竹南某科技公司實驗室火警 火勢猛烈仍在灌救控制中

苗栗縣竹南鎮一家科技公司今晚9時多傳出火警，消防隊趕到現場發現是二樓的實驗室及會議室起火燃燒，火勢猛烈，幸好已是下班...

登友家門被避不見面…嘉義女從7樓頂往下攀爬 失足墜地身亡

嘉義市王姓女子昨天晚上找友人謝姓男子，謝男沒有應門，1小時後王女竟然從7樓的樓頂往下攀爬，卻不慎失足墜落地面，當場死亡，...

有刺鼻味！大雅工廠大火濃煙竄市區 台中發布空汙警示：關閉門窗

台中市大雅區今天下午發生工廠大火，傳出爆炸聲，黑色濃煙飄到台中市區和快速路、國道與高鐵鐵高架軌道，民眾心驚，濃煙傳出刺鼻...

台中薑母鴨店父子「改行」虛擬幣店 數百人受害金額破30億

原本開設薑母鴨店的台中市周姓父子，「改行」經營虛擬幣店，因利潤高還加開10間連鎖店，不到1年經手交易金額高達30億元，雲...

桃園警匪追逐！詐團同夥遭逮、33歲男飛車逃竄 警攔截拔槍逮人

桃園市桃園區長春路今傍晚發生警匪當街追逐，18歲劉姓車手出面領卡遭警方盯上，上前逮人時開車接應的33歲劉男高速駕車逃逸，...

台南安平補習班晚間傳火警 疏散3人、1人嗆傷送醫

台南安平區建平九街一處1樓為補習班的民宅今晚9點多傳出火警，消防局獲報後派遣13車21人前往灌救；消防人員趕抵現場時，外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。