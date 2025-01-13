台南安平補習班晚間傳火警 疏散3人、1人嗆傷送醫

台南安平區建平九街一處1樓為補習班的民宅今晚9點多傳出火警，消防局獲報後派遣13車21人前往灌救；消防人員趕抵現場時，外觀雖無明顯火煙，但在4樓發現1名年約40歲的女子被嗆傷，趕緊將人員救出，所幸意識清醒，火勢也隨即控制、撲滅。

南市消防局今晚約9點半接獲報案，安平區建平九街一處民宅4樓冒出火煙，該處1樓為補習班使用，當下補習班內已無學生，屋內3人也先行疏散，隨即派遣第六大隊、安平、永華、和緯、南門及公園分隊等，13車21人前往灌救。

消防人員抵達時，民宅外觀雖無明顯火煙，但起火點疑似為4樓住家的雜物堆，消防人員佈線進入搶救時，在3樓往4樓的樓梯間發現一名因初期協助滅火而嗆傷的女子，年約40歲，利用共生面罩救出後，送往奇美醫院治療，所幸意識清醒，火勢約在晚間9點43分撲滅。

消防人員初判，起火點疑似為4樓的雜物堆，民眾初期有使用滅火器滅火，燃燒面積約1平方公尺，詳細起火原因、財損等，待火調人員進一步調查釐清。