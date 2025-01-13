登友家門被避不見面…嘉義女從7樓頂往下攀爬 失足墜地身亡
嘉義市王姓女子昨天晚上找友人謝姓男子，謝男沒有應門，1小時後王女竟然從7樓的樓頂往下攀爬，卻不慎失足墜落地面，當場死亡，檢警今天相驗，初判無外力介入，為意外死亡。
檢警表示，40歲住嘉義市王女與50多歲謝男因晨運認識不到1周，謝男同情王女無業處境，欲收留王女，不過，遭謝男家人反對，因此，謝男選擇避不見面，王女於昨天晚上9點多，再次前往謝男位於南興路的住家，並到7樓住家的門口敲門，但屋內的謝男沒有應門。
王女在門外徘徊等候約1個小時後，於是上7樓的樓頂，往下攀爬至7樓臥室窗戶，試圖從窗戶要進入臥室找謝男，謝男看見王女，認為相當危險，要她不要冒險，不料，王女隨即失足摔落1樓地面，救護車據報趕到現場，王女已明顯死亡，沒有送醫。
檢警調查現場還留有王女往下攀爬的痕跡，今天相驗，初步研判現場無外力介入，死因為意外死亡，王女家屬無異議。
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