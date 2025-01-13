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高雄少年與父口角去年離家 躲宮廟當搬運工…警一席話感動返家
高市一名16歲少年休學在家，去年12月23日想外出打工和父親起爭執，負氣離家，屈身宮廟，在貨運公司當搬運工，少年父親擔心幾波寒流來兒子挨餓受凍報警；少年隊警方從朋友圈探詢，1月9日循線找到少年，告知父親的焦慮，少年感動下答應返家。
家住高市楠梓區的16歲少年因休學在家，想打工賺錢分擔家計，但父親不願他在外拋頭露面，積極勸說他重拾書本念書，父子倆發生爭執，少年於去年12月23日負氣離家。
由於少年對家人聯繫均置之不理，並北上嘉義欲求助友人，但不知友人住處，無奈屈就宮廟睡了3天，後與友人聯繫上，兩人一同前往台南某運輸交通公司應徵司機助理，負責貨物搬運工作。
少年父親因找不到兒子，加上連續幾波寒流來襲，擔心兒子在外挨餓受凍，於是報警；少年隊警方從少年朋友圈搜尋，查訪得知少年工作地點在台南市永康區，取得老闆聯繫電話，告知原委。
警方於1月9日上午利用少年在貨運公司載送貨物之際，趕到現場，對少年耐心勸說與關心，告知家人擔心他在寒冷冬天，未攜帶保暖衣物又無零用錢下如何生活，勿讓父親擔憂，一席話感動少年，答應返家。
少年父親見兒子平安歸來相當欣慰，對警方尋獲兒子深表感謝，並表示會與小孩好好溝通，不會輕忽孩子的溝通及加強親子互動，警方也會持續協助後續輔導學習事宜。
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