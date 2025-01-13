台中大甲4汽機車追撞駕駛全受傷送醫 肇事男子命危
台中市大甲區五福街與蔣公路口今天發生4輛汽機車追撞事故。警方表示，肇事車輛不明原因追撞停等紅綠燈的1輛汽車及2輛機車，造成4名駕駛受傷送醫，肇事車輛駕駛命危觀察中。
台中市警察局大甲分局表示，這起交通事故發生於上午8時24分，自小客車駕駛李姓男子沿五福街由北往南方向直行，在蔣公路口追撞前方同車道停等紅燈的1輛小客車車尾及1輛機車車尾。
警方指出，被李姓男子追撞的小客車再推撞前方停等紅綠燈的1輛機車，造成4輛汽機車駕駛都受傷，送光田醫院大甲院區救治，肇事原因還待進一步調查。
光田醫院大甲院區表示，因車禍送來救治的4名傷者，有2名傷者已經出院，還有1名蔡姓機車駕駛到院時有胸壓性骨折及腦震盪現象，暫無生命危險，還留院觀察中。
至於李姓男子則傷勢嚴重，院方指出，李姓男子到院時重度肝臟撕裂傷，且有出血性休克，經手術搶救後，已轉往加護病房觀察中，尚未脫離險境。
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