航警局春聯揮毫活動 局長邱文亮即將退休獲贈字畫

農曆春節即將到來，航空警察局今天舉辦「騰蛇乘霧，步步高升」書法春聯揮毫活動，邀請王海峰、何雪輝、羅慧、陳濬騰及鄒恆德等六位書法名家到場，希望藉由揮毫活動發揚傳統習俗，讓同仁欣賞書法並喜迎金蛇年。

航警局表示，本次邀請的書法名家中，王海峰為國際畫馬大師，中西畫均擅長，尤以水墨人物、動物畫、簽字筆的速寫，淡彩更為突出，作品廣為美術館、博物館及中外人士收藏；曾獲頒「卓越文化藝術貢獻獎」、「文化藝術終身成就獎」及「世界傑出華人藝術家」獎。