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航警局春聯揮毫活動 局長邱文亮即將退休獲贈字畫

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

農曆春節即將到來，航空警察局今天舉辦「騰蛇乘霧，步步高升」書法春聯揮毫活動，邀請王海峰、何雪輝、羅慧、陳濬騰及鄒恆德等六位書法名家到場，希望藉由揮毫活動發揚傳統習俗，讓同仁欣賞書法並喜迎金蛇年

航警局表示，本次邀請的書法名家中，王海峰為國際畫馬大師，中西畫均擅長，尤以水墨人物、動物畫、簽字筆的速寫，淡彩更為突出，作品廣為美術館、博物館及中外人士收藏；曾獲頒「卓越文化藝術貢獻獎」、「文化藝術終身成就獎」及「世界傑出華人藝術家」獎。

由於航空警察局局長邱文亮將於本月16日屆齡退休，王海峰特別以「航警局邱文亮局長」為字首，並搭配他擅長的水墨畫馬，現場創作一副字畫送給邱文亮，雙方於航警局合照。

航空警察局今天舉辦「騰蛇乘霧，步步高升」書法春聯揮毫活動。記者黃仲明／攝影
航空警察局今天舉辦「騰蛇乘霧，步步高升」書法春聯揮毫活動。記者黃仲明／攝影
書畫名家王海峰（右四）現場創作。記者黃仲明／攝影
書畫名家王海峰（右四）現場創作。記者黃仲明／攝影
航空警察局今天舉辦「騰蛇乘霧，步步高升」書法春聯揮毫活動，航警局長邱文亮（右三）將於16日退休，書畫名家王海峰（右四）現場創作一副字畫致贈。記者黃仲明／攝影
航空警察局今天舉辦「騰蛇乘霧，步步高升」書法春聯揮毫活動，航警局長邱文亮（右三）將於16日退休，書畫名家王海峰（右四）現場創作一副字畫致贈。記者黃仲明／攝影

蛇年 警察

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