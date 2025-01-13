航警局春聯揮毫活動 局長邱文亮即將退休獲贈字畫
農曆春節即將到來，航空警察局今天舉辦「騰蛇乘霧，步步高升」書法春聯揮毫活動，邀請王海峰、何雪輝、羅慧、陳濬騰及鄒恆德等六位書法名家到場，希望藉由揮毫活動發揚傳統習俗，讓同仁欣賞書法並喜迎金蛇年。
航警局表示，本次邀請的書法名家中，王海峰為國際畫馬大師，中西畫均擅長，尤以水墨人物、動物畫、簽字筆的速寫，淡彩更為突出，作品廣為美術館、博物館及中外人士收藏；曾獲頒「卓越文化藝術貢獻獎」、「文化藝術終身成就獎」及「世界傑出華人藝術家」獎。
由於航空警察局局長邱文亮將於本月16日屆齡退休，王海峰特別以「航警局邱文亮局長」為字首，並搭配他擅長的水墨畫馬，現場創作一副字畫送給邱文亮，雙方於航警局合照。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言