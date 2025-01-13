有刺鼻味！大雅工廠大火濃煙竄市區 台中發布空汙警示：關閉門窗

台中市大雅區今天下午發生工廠大火，傳出爆炸聲，黑色濃煙飄到台中市區和快速路、國道與高鐵鐵高架軌道，民眾心驚，濃煙傳出刺鼻味，台中市環保局緊急應變，提醒在火警附近和下風處的區域民眾，關閉門窗。

台中市環保局發布火警空汙快訊，提醒在工廠火警附近和下風處民眾關閉門窗，環保局持續監控空氣品質，掌握附近空氣品質監測站和數據，並提醒在大雅區振興三路、永和路六甲巷與振興路125巷等地，可能有火災異味傳出。

台中市消防局今天下午4點2分受理報案，大雅區振興三路工廠火警案件，派遣第一大隊、轄區大雅分隊等共計9個單位，出動各式消防車19輛、消防人員48名，由大隊長吳章銘擔任指揮官。