快訊

中職／十元退隊發文感謝 王齊麟卻挖藏頭詩「沒自願離隊」掀議

台積電高雄第4、5廠擴建環評未過 補正說明後將再闖關

沒有保障的焚城？洛杉磯大火的住宅「拒保困境」

聽新聞
0:00 / 0:00

有刺鼻味！大雅工廠大火濃煙竄市區 台中發布空汙警示：關閉門窗

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅區今天下午發生工廠大火，傳出爆炸聲，黑色濃煙飄到台中市區和快速路、國道與高鐵鐵高架軌道，民眾心驚，濃煙傳出刺鼻味，台中市環保局緊急應變，提醒在火警附近和下風處的區域民眾，關閉門窗。

台中市環保局發布火警空汙快訊，提醒在工廠火警附近和下風處民眾關閉門窗，環保局持續監控空氣品質，掌握附近空氣品質監測站和數據，並提醒在大雅區振興三路、永和路六甲巷與振興路125巷等地，可能有火災異味傳出。

台中市消防局今天下午4點2分受理報案，大雅區振興三路工廠火警案件，派遣第一大隊、轄區大雅分隊等共計9個單位，出動各式消防車19輛、消防人員48名，由大隊長吳章銘擔任指揮官。

現場是1層樓鐵皮構造建物，用途為馬達倉庫，消防人員到場時倉庫已全面燃燒，並延燒到隔壁工廠，消防隊員立即佈線搶救，火勢於下午4點30分控制，初步無人員傷亡。

台中市大雅區今天發生工廠大火，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市大雅區今天發生工廠大火，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市大雅區今天發生工廠大火，消防隊員搶救，台中市環保局緊急應變。圖／台中市府網路
台中市大雅區今天發生工廠大火，消防隊員搶救，台中市環保局緊急應變。圖／台中市府網路
台中市大雅區今天發生工廠大火，消防隊員搶救，濃煙飄散很廣。圖／讀者提供
台中市大雅區今天發生工廠大火，消防隊員搶救，濃煙飄散很廣。圖／讀者提供

台中市 火災 環保局 空汙

延伸閱讀

影／大雅工廠大火夾雜爆炸聲 黑色濃煙飄台中市區、國道民眾心驚

政策大轉彎！高雄市環保局代清運廢棄床墊不收費了

新北普設可愛柴狗便（袋）箱方便飼主 不隨手清理去年罰114件

幸碰尾牙逃劫 台南柳營科工區綠能工廠大火「燃燒2小時」無傷亡

相關新聞

有刺鼻味！大雅工廠大火濃煙竄市區 台中發布空汙警示：關閉門窗

台中市大雅區今天下午發生工廠大火，傳出爆炸聲，黑色濃煙飄到台中市區和快速路、國道與高鐵鐵高架軌道，民眾心驚，濃煙傳出刺鼻...

台中知名國豐蛋糕店女員工重傷送醫 右手遭切麵團機器捲入

台中豐原知名的國豐蛋糕豐原分店一名女員工今天工作時，右手疑遭切麵團機器捲入，重傷送醫，台中市勞檢處已派員到場檢查，勞檢處...

中正二警分局偕郵局防搶演練 波蘭網紅Anna現身宣導

春節將至，台北市警察局中正第二分局今天指出，為加強金融機構安全防護能力，日前與台北南海郵局合作防詐、防搶、攔截圍捕演練，...

台中北屯重機撞BMW起火燃燒 騎士摔地受傷送醫

台中市陳姓男子在9日傍晚騎山葉機車YZF-R1，行經北屯區祥順路時，與一輛白色BMW轎車碰撞，陳機車起火燃燒，陳也摔出受...

影／大雅工廠大火夾雜爆炸聲 黑色濃煙飄台中市區、國道民眾心驚

台中市大雅區今天下午發生工廠大火，傳出爆炸聲，黑色濃煙飄到台中市區和快速路與國道，民眾心驚，到傍晚4點30分控制火勢，無...

台中薑母鴨店父子「改行」虛擬幣店 數百人受害金額破30億

原本開設薑母鴨店的台中市周姓父子，「改行」經營虛擬幣店，因利潤高還加開10間連鎖店，不到1年經手交易金額高達30億元，雲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。