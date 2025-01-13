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山葉重機台中北屯撞BMW起火燃燒 騎士摔出受傷送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在9日傍晚騎山葉機車YZF-R1，行經北屯區祥順路時，與一輛白色BMW轎車碰撞，陳機車起火燃燒，陳也摔出受到擦挫傷，幸好火勢迅速撲滅，初判肇因是雙方通過路口時未減速，詳細肇事原因待後續釐清。

經查，案發時是張姓女子（23歲）駕駛一輛白色BMW轎車，行經北屯區祥順路時，與陳男騎乘的山業重機發生碰撞，碰撞後機車起火燃燒。

張女透露，當時車流量少，看到綠燈且對向的車還離很遠就起步左轉，沒想到還沒完成轉彎就和對向機車碰撞，機車倒地後隨即起火，所幸火勢很快就撲滅。

警方初判肇因是雙方通過路口時未減速，且未注意車前狀況發生碰撞，詳細的肇事原因，有待交大事故組釐清。

第五警分局長劉其賢說，114年加強重要節日將於1月20日起至2月3日展開，分局同仁本於職責，全力做好「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大核心工作，也將加強防制交通事故發生，提醒駕駛人行駛中應注意路況，依據交通法規相互禮讓，遵守速限行駛，做好防衛駕駛動作，以維護自身交通安全。

台中市北屯區祥順路在9日發生一起BMW與山葉重機的交通事故，重機碰撞後起火。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區祥順路在9日發生一起BMW與山葉重機的交通事故，重機碰撞後起火。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區祥順路在9日發生一起BMW與山葉重機的交通事故，重機碰撞後起火。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區祥順路在9日發生一起BMW與山葉重機的交通事故，重機碰撞後起火。記者陳宏睿／翻攝

BMW 交通事故

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