山葉重機台中北屯撞BMW起火燃燒 騎士摔出受傷送醫

台中市陳姓男子在9日傍晚騎山葉機車YZF-R1，行經北屯區祥順路時，與一輛白色BMW轎車碰撞，陳機車起火燃燒，陳也摔出受到擦挫傷，幸好火勢迅速撲滅，初判肇因是雙方通過路口時未減速，詳細肇事原因待後續釐清。

經查，案發時是張姓女子（23歲）駕駛一輛白色BMW轎車，行經北屯區祥順路時，與陳男騎乘的山業重機發生碰撞，碰撞後機車起火燃燒。

張女透露，當時車流量少，看到綠燈且對向的車還離很遠就起步左轉，沒想到還沒完成轉彎就和對向機車碰撞，機車倒地後隨即起火，所幸火勢很快就撲滅。

警方初判肇因是雙方通過路口時未減速，且未注意車前狀況發生碰撞，詳細的肇事原因，有待交大事故組釐清。