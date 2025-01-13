山葉重機台中北屯撞BMW起火燃燒 騎士摔出受傷送醫
台中市陳姓男子在9日傍晚騎山葉機車YZF-R1，行經北屯區祥順路時，與一輛白色BMW轎車碰撞，陳機車起火燃燒，陳也摔出受到擦挫傷，幸好火勢迅速撲滅，初判肇因是雙方通過路口時未減速，詳細肇事原因待後續釐清。
經查，案發時是張姓女子（23歲）駕駛一輛白色BMW轎車，行經北屯區祥順路時，與陳男騎乘的山業重機發生碰撞，碰撞後機車起火燃燒。
張女透露，當時車流量少，看到綠燈且對向的車還離很遠就起步左轉，沒想到還沒完成轉彎就和對向機車碰撞，機車倒地後隨即起火，所幸火勢很快就撲滅。
警方初判肇因是雙方通過路口時未減速，且未注意車前狀況發生碰撞，詳細的肇事原因，有待交大事故組釐清。
第五警分局長劉其賢說，114年加強重要節日將於1月20日起至2月3日展開，分局同仁本於職責，全力做好「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大核心工作，也將加強防制交通事故發生，提醒駕駛人行駛中應注意路況，依據交通法規相互禮讓，遵守速限行駛，做好防衛駕駛動作，以維護自身交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言