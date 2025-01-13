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大雅工廠大火夾雜爆炸聲 黑色濃煙飄台中市區、國道民眾心驚

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影／大雅工廠大火夾雜爆炸聲 黑色濃煙飄台中市區、國道民眾心驚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅區今天下午發生工廠大火，傳出爆炸聲，黑色濃煙飄到台中市區和快速道路與國道，民眾心驚，到傍晚4點30分控制火勢，無人員傷亡。

台中市消防局今天下午4點2分受理報案，大雅區振興三路工廠火警案件，派遣第一大隊、轄區大雅分隊等共計9個單位，出動各式消防車19輛、消防人員48名，由大隊長吳章銘擔任指揮官。

現場是1層樓鐵皮構造建物，用途為馬達倉庫，消防人員到場時倉庫已全面燃燒，並延燒到隔壁工廠，消防隊員立即佈線搶救，火勢於下午4點30分控制，初步無人員傷亡。

火勢猛烈夾雜爆炸聲，附近居民心驚，濃煙還快速飄到台中市西屯區，民眾擔心，濃煙也擴散到國道和74號快速道路，許多駕駛人都Po出行車影像，提醒大家小心行車安全。

台中市大雅區今天下午發生工廠大火，黑色濃煙飄到台中市區和快速道路，民眾心驚。圖／讀者提供
台中市大雅區今天下午發生工廠大火，黑色濃煙飄到台中市區和快速道路，民眾心驚。圖／讀者提供

台中市大雅區今天下午發生工廠大火，黑色濃煙飄到台中市區和快速道路，民眾心驚。圖／台中市消防局提供
台中市大雅區今天下午發生工廠大火，黑色濃煙飄到台中市區和快速道路，民眾心驚。圖／台中市消防局提供
台中市大雅區今天下午發生工廠大火，黑色濃煙飄到台中市區和快速道路，民眾心驚。圖／台中市消防局提供
台中市大雅區今天下午發生工廠大火，黑色濃煙飄到台中市區和快速道路，民眾心驚。圖／台中市消防局提供
台中市大雅區今天下午發生工廠大火，黑色濃煙飄到台中市區和快速路，民眾心驚。圖／台中市消防局提供
台中市大雅區今天下午發生工廠大火，黑色濃煙飄到台中市區和快速路，民眾心驚。圖／台中市消防局提供

台中市 國道 火災 爆炸

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