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台中薑母鴨店父子「改行」虛擬幣店 數百人受害金額破30億

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

原本開設薑母鴨店的台中市周姓父子，「改行」經營虛擬幣店，因利潤高還加開10間連鎖店，不到1年經手交易金額高達30億元，雲林地檢署去年偵查一起詐欺案，發現周姓父子以合法掩護非法，和詐騙集團的「掛勾」從中獲取暴利達上億元，發動搜索逮捕20人，其中周姓父子等6人陸續被羈押，14交保，案由檢警調深入追查中。

雲林地檢署檢察官段可芳前年偵辦一起假投資車手詐欺案，發現54歲的周姓男子，和26歲的大兒子、25歲二兒子，父子3人涉嫌勾結詐騙集團的水房，成立實體幣店參與詐騙，即指揮調查站中區工作站、台北、台中市調處、高雄、雲林刑大、虎尾分局、刑事局南部打擊犯罪中心、台中、彰化科技犯罪偵查隊共百餘警調人力。

檢警調專案小組去年7月起分頭從北中南逾32處所，同步搜索，查扣現金986萬元、虛擬貨幣USDT(泰達幣)1713323顆（約值現金5482萬元）及帳戶內現金910萬元及奧迪跑車等並帶回20餘人偵訊，周姓父子在內的6人聲羈獲准，14人具保。

檢方指出，周姓父子原本在南投地區經營薑母鴨店，26歲的大兒子多年前即參與詐騙集團，與水房合作從事車手幣商（類似業務員），負責與被害人接觸，收取現金投資的工作，他發現利用合法幣店暗中從事「場外交易」有暴利可圖，即與詐騙集團水房合作，前年開始加盟U實體幣店。

由於周男從事暗盤交易已有一段時日，人脈金流熟稔，也小有名號，即邀其父不賣鴨肉「改行」共同經營「U○○台中南屯分店」，後來因U幣店的總店，訂下店內賣幣者須全數實名制的規定，周男認為實名制，將可能失去背後「操盤水房」的大客戶，因而脫離U幣店，另起爐灶開設「T泰達幣兌換所」，從台中開始展店。

檢方指出，短短約只1年，周男在全台陸續開設10間泰達幣兌換所，其中一家仍在裝潢，因規模擴大，周男於去年3、4月間，將店名改為「F○○實體幣店」，店內還標榜防詐宣導、形式上KYC、免責聲明、契約書等，以合法店的外觀，切割幣店責任，取信被害人，並進行暗盤交易。

「F店」更與詐欺集團跨境機房手，以各種暱稱名義，誘騙被害人加入「舊衣回收」、「親子之小店長活動」、「二手衣回收」、「求職徵才」、「打工廣告」等群組，或以「網路交友」為幌子，與交友戀愛等常見的詐騙手法，拐投資者進入虛假投資APP或釣魚網站，再以儲值泰達幣，誘使被害人下載虛擬貨幣錢包。

因周男以「正派幣店」之表，行暗盤詐騙之實，逃避查緝，且諸多受害者也被蒙在鼓裡，待發現時其所投資錢包的錢已被轉出，經查周男在短短幾個月經手的金額高達30億元，被騙人數多達數百人，目前受害人數仍在清查中，恐有上千人之數。

檢方查出，周男不僅「掛羊頭賣狗肉」，祭出場外交易沒上限且與背後掛勾的水房詐騙集團、物流公司的相關洗錢作業，無縫接軌且分工組織嚴密，再從中賺發匯率價差，短短約只半年多，不法所得高達上億元。

這起國內少見的以合法實體幣店作掩護，開設虛擬貨幣連鎖店從事非法洗錢、詐騙的案件，連辦案人員想摸清其背後組織與犯罪手法，如何以養、套、殺模式坑殺被害人，也得費一番工夫，仰賴科技團隊協助。

因此，呼籲民眾投資虛擬幣務必審慎，並非至實體幣店進行兌換虛擬幣就不會遭到詐騙，若民眾有類似實體幣店購買虛擬幣有異時，請儘速報案，以減少財損。

周男開設家幣店並在網路打出多項信用第一的廣告，取信投資者上勾，受害人數多達數百人，金額破30億元。圖／雲林地檢署提供
周男開設家幣店並在網路打出多項信用第一的廣告，取信投資者上勾，受害人數多達數百人，金額破30億元。圖／雲林地檢署提供

虛擬貨幣 被害人 詐騙集團

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